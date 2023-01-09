日本首相到访欧洲 法国是首站

欧亚关系 / 法日外交

日本首相本周出访欧美，法国是第一站。法国总统马克龙周一计划与到访巴黎的日本首相举行双边首脑峰会。

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日本是简称“工业七强”（G7）的[七大工业国组织] 2023年年度的轮值主席。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）自今天2023年01月09日星期一开始，对欧美多国展开为期一周的访问。法国是日本岸田文雄首相本次出国访问行程的第一站。

-日本首相在巴黎将谈及台海问题-

据本台法广（RFI）法文网今天早上09点上网的报道，日本首相此行是为了筹备预计将于2023年5月在广岛（Hiroshima）举办的“工业七强”（G7）首脑峰会。在巴黎期间，岸田文雄首相与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）有会晤安排。双方要举行法日首脑峰会，议题包括：经济安全、半导体、气候变化和一些棘手的国际事务，其中包括乌克兰、朝鲜，还有中国对台威胁。

-日本认为乌克兰不只是欧洲问题-

本台法广（RFI）日本通讯员弗雷德里克·夏尔（Frédéric Charles）发自东京的消息注意到，日本在岸田文雄首相本次出国访问前，刚刚决定未来五年将大幅提高军费。在乌克兰问题上，日本参与针对俄罗斯的制裁。东京认为，这场战争不仅只是欧洲的问题，而是国际社会整体所面对的一种挑战。因为，乌克兰的遭遇也有可能会出现在亚洲的台湾。日本希望在举办工业7国（G7）的广岛峰会之前，确保欧洲国家在支持乌克兰问题仍然保持团结。

RFI Image Archive : G7 - Groupe des Sept / Group of Seven © AP / RFI Image Archive

另据日本驻法兰西大使馆在2023年01月04日星期三对外公开的活动日程，岸田文雄首相本次出访欧美两地，罗马是他在离开法国后的下一站。日本首相对意大利的访问计划将于01月10日星期二开始。

（翻译和编辑：RFI 法广电台尼古拉）

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