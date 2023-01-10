中国为什么不把对抗新冠病毒的辉瑞特效药纳入医保

中国-新冠病毒

图为辉瑞对抗新冠病毒的口服药帕克洛维(Paxlovid)。

日前传出中国与美国辉瑞公司就进口辉瑞特效药帕克洛维(Paxlovid)谈判破裂的消息，中方的理由是对方要价太高，因此谈判以失败告终，真相究竟如何？

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中国目前新冠感染人数爆炸性增长，医疗资源挤兑，医院人满为患，尤其老年患者急需特效药应对。而临床试验发现，辉瑞的口服药Paxlovid能使高危重症患者的住院率降低大约90%

但是，中国国家医保局1月8日称，由于辉瑞报价过高，今年4月起将把Paxlovid剔出基本医疗保险计划涵盖的药物清单。官媒环球时报乘机造势，指责美国辉瑞公司企图从中国对抗新冠疫情中牟取暴利，称美国资本势力通过出售疫苗和药品已经从世界上积累了相当大的财富，一些网红也跟着起哄。

真相到底如何呢？根据路透社报道，辉瑞公司首席执行官艾伯乐(Albert Bourla)星期一在美国旧金山的一场讨论会中透露谈判中断的原因：中国要求的定价，竟低于对中低收入国家的定价。

艾伯乐强调，“他们(中国)是世界第二大经济体，我不认为他们应该支付比萨尔瓦多更低的价格。”

据指出，辉瑞公司目前对中国医院的Paxlovid供货价是每个疗程1890元人民币，折合美元不到300元，远远低于美国、台湾、香港和欧洲国家支付的500-700美元的采购价。而且费用基本由国家承担，国民无需付费，或只付极少的费用。

辉瑞公司其实是根据各国人均收入水平定价的。科普作家方舟子发推说：“辉瑞实行三级定价：高收入、中收入、低中收入国家。目前以低于中收入国家价格卖给中国(一盒约220美元)。卖给低中收入国家是成本价，中国政府要求辉瑞赔本卖？”

消息传出后，引发网友反弹。有人在微博写道：“一直宣称，不惜一切代价抢救病人，到真掏钱了，咋又舍不得。当时做核酸建方舱安铁皮可谓高效，咋采购明知能抑制病毒的药却这么计较？百思不得其解。”

还有人质疑：“Paxlovid在中国的需求量很大，中国政府嫌贵没有将其纳入医保。我猜想是不是利益集团觉得走非医保途径可以随便涨价，更有利可图？”

法新社报道，应对新冠病毒药物奇缺，许多恐慌的中国人只好转向黑市求救，尽管价格高的吓人，而且常常受骗。有人甚至以18000元人民币一盒，也就是2466欧元的高价兜售帕克洛维，竟然比官方价格高出九倍多。

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