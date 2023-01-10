中国驻德大使称德国的中国战略草案有“冷战思维的嫌疑”

中德关系

据德国《商报》报道，中国驻德大使吴恳对德国的中国战略草案提出了强烈批评。他说，该草案有“冷战思维的嫌疑”，“没有考虑到德国和中国的共同利益。”

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德国政府多个部委希望重新调整与北京的关系，德国外交部起草的中国战略草案已泄露给公众。该草案主张对中国采取更强硬的态度，并更独立于中国。

吴恳批评说，“该文件给人的印象是，它主要受意识形态的指导。对我来说，它具有一种冷战思维的嫌疑，没有考虑德国和中国的共同利益。”

他还说，“中国不会干涉德国的立法，但经济和贸易问题的政治化扭曲了市场经济的原则。”他补充说，许多德国公司也有担忧，暗指关于中国战略里的新供应链法的辩论。吴恳就通过必要的人权标准禁止德国公司购买在强迫劳动下生产的产品的做法发出警告。他说，“中国明确反对一些国家利用这样的供应链法来对它国内政发表看法。”“中国将一如既往采取一切必要措施，保护本国企业的合法权益。”

吴恳大使说，两国之间的竞争和对抗是如此“高度风格化”，已经与现实毫无关系。他认为，如果某些价值观和人权成为未来合作的先决条件，如果有限制，就会在合作的道路上“设置障碍”。吴恳怀疑德国政府正在丧失其独立性，在中国政策问题上完全跟随美国。“众所周知，美国的目标是压制和遏制中国。”

吴恳还坚称，台湾是中国的一部分。

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