伏格尔：访台是为与民主伙伴团结对抗军事威胁

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台湾总统蔡英文今天(10日)接见德国国会访团时表示，面对威权主义扩张，民主国家更应团结合作，守护民主自由价值；德国自由民主党副主席伏格尔则表示，他们这次访问台湾，就是送出一个讯号：与民主伙伴团结在一起，对抗可能的军事威胁。

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德国国会国防委员会主席施卓克－齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自由民主党副主席伏格尔（Johannes Vogel）率团访问台湾；蔡英文总统上午在总统府接见访团。

蔡英文表示，她要代表台湾人民感谢德国对台湾的重视与支持，去年德国国会首度通过支持台湾以观察员身分参与世界卫生大会，也是首度有超过100位国会议员联署支持台湾。

她说，当去年8月中国在台海周边持续军演，德国身为G7轮值主席，透过G7外长联合声明，表达维持台海和平的重要性；去年9月德国在落实印太方针的执行进展报告也首度提到台湾，持续关切台海安全。

蔡英文表示，目前面对威权主义扩张，民主国家更应该团结合作，守护民主自由价值，台湾将从明年开始恢复一年期的义务兵役，强化自我防卫的实力，也展现守护家园，捍卫民主的决心，她期待台湾与德国，以及更多民主伙伴，共同守护区域秩序的稳定以及繁荣。

齐默曼表示，去年2月24日，随着俄罗斯入侵乌克兰，世界局势改变，这不是俄罗斯第一次入侵乌克兰，但这次入侵敲响警钟，让欧洲、德国都醒了过来。

他指出，访问台湾是因为大家都是享有民主自由生活的好友，必须来到美丽宝岛与民主伙伴紧密站在一起，确保持续享有和平的生活。

伏格尔则表示，访团昨天与执政党、反对党，各党派立委见面，见证台湾是从威权转型到民主的典范，台湾拥有开放又稳定的民主社会，并见证多次和平政党轮替，这极为难得。

他指出，虽然德国国会、政府，整个欧洲都奉行一中政策，但也同时深信，如果以武力片面改变台海现状，或威胁使用武力，是无法接受的，这是国际社会、无论是七大工业国集团（G7）或是德国的立场。德国自民党党团非常重视和平自由，这次访问台湾就是送出一个讯号：与民主伙伴团结在一起，对抗可能的军事威胁。

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