华邮：卫星图显示中国火葬场涌人潮 告别亲人只有2分钟

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中国放宽疫情管制后疫情大爆发，华盛顿邮报周二公布取得的中国各地卫星图、网络流传画面与目击者陈述显示，大批居民涌现火葬场，排队等候亲人被火化；殡仪馆暂停所有追悼会，家属仍能在亲人火化前告别，但时间只有"2分钟"。

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中央社消息，中国国务院去年12月7日公布放宽新冠防疫措施"新十条"，等同放弃持续3年的防疫清零政策，中国各地的疫情开始如野火般蔓延，确诊人数激增。但中国官方坚称自新十条公布以来，中国死于新冠病毒的人数不到40人。

华盛顿邮报（The Washington Post）取得由美国马萨尔科技（Maxar Technologies）拍摄的图像显示，从北京到南京、成都与昆明，6个中国城市的殡仪馆活动都急遽增加，包括车辆运送尸体、居民排队等候亲人被火化，表明中国官方纪录并没有反映暴增的死亡人数。

这些卫星图与华盛顿邮报记者对中国居民、殡仪馆工作人员的采访内容一致。一名重庆江南殡仪馆接待员就说，"在这里工作6年，从未这么忙碌过"，"冰柜已经满了，所有8个焚化炉都是一天24小时全天候运作"。

由于需求过高，华邮联系至少4家殡仪馆已经停止举办追悼会，只提供火葬服务。

中国国家卫健委日前明确对死亡病例分类，只有病毒导致肺炎及呼吸衰竭死亡才归类为染疫死亡，不论病毒检测是否呈现阳性。但国际专家预测，中国每天实际因COVID-19死亡人数接近5000人，多个模型预测中国今年会有超过100万人死于疫情大流行。

马萨尔科技去年12月24日拍摄的卫星画面显示，北京郊区通州一家殡仪馆似乎建造一个新的停车场。比对美国行星实验室公司（Planet Labs）拍摄的其他图像，华邮确定扩建日期应在12月22日或之后的几天，但2天后，殡仪馆停放了100多辆汽车。

昆明殡仪馆外的停车场在1月5日时的图像也显示，和一年前相比，停车场异常拥挤，车辆停在殡仪馆入口附近的街道上，还能看到行人。去年12月28到29日的抖音上，也能看到白天与晚上拍摄的拥挤画面。

马萨尔科技补捉到去年12月21日成都东郊殡仪馆的画面显示，数十辆车辆停在院落周围，其中包括用于运送遗体的白色车辆。比对2021年12月18日的画面，当时殡仪馆几乎没有车子。殡仪馆工作人员表示，暂停所有追悼会，但家属仍能在火化前向死者告别，但告别时间只有"2分钟"。

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