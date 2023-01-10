新冠首例死亡三周年    死者家属呼吁追责溯源

中国/新冠病毒

2020年1月11日中国官媒报道武汉出现首例新冠病毒死亡病例，新华社当天援引武汉卫健委称死者为一名61岁男性，并且声称，没有证据表明该病毒可以在人与人之间传播。一直到1月20日，中国国家卫健委才对外公开确认了病毒人传人的特性。

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事实上，在出现首例病死案例之前，新冠病毒人传人的案例早已经出现，虽然，官方尚未正式确认，但是，在确认之前，医疗部门却并没有提出任何警告，也没有做好预防工作，导致多位因其他病情而住院的病人在不知情的前提下感染病毒，武汉居民张海的父亲就因1月17日住院之后感染病毒而于两周后去世，张海三年来始终要求对隐瞒疫情真相的官员们追究责任，并且调查新冠病毒的真正来源，他说，这样才能够对得起全世界数千百万无辜的死者。

张海： 病毒在武汉爆发到今天已经三年，武汉市以及湖北省当初隐瞒疫情，我认为他们对人类犯下了罪行，我试图利用中国宪法授予我的权利追究他们的责任，起诉湖北省以及武汉市政府的相关部门，但是，他们却利用公权力来打击我。我觉得中国的法律不是保护人民的，而是官方用来打击老百姓的工具。同时，三年来，我始终认为必须追查病毒的源头，才能够遏止病毒，从而避免类似的疫情再度发生；但是，有关部门却无视民众的诉求，要不就是甩锅，我认为如果你确实认为病毒来自美国，那就应该拿出确凿的证据来；如果没有证据，那就是一个不负责任的政府。因为如果是一个负责任的政府，那就应该听取民众的诉求，调查病毒的来源。我呼吁所有受到病毒危害的人们，都要站出来发声，我们需要真相，惩罚隐瞒疫情的人！武汉今天对我来说是一个罪恶的地方，武汉病毒实验室就是怀疑的对象，受到广泛的质疑，我希望国际社会能够团结一致，共同追查病毒的真相，这样才对得起因病毒而失去生命的无辜的人们。

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