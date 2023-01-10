欧盟呼吁TikTok全面遵守欧盟法规

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欧洲多位高级官员周二在布鲁塞尔会见TikTok的首席执行官周受资，呼吁在美国备受批评的中国社交媒体全面遵守欧盟的规则，特别是在保护数据安全及打击虚假信息等方面。欧洲官员表示：加强透明度至关重要。

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法新社报道，抖音海外版TikTok全球CEO周受资周二在布鲁塞尔与欧盟多位高级官员们会面，试图缓解欧盟的忧虑。这些官员包括：负责竞争事务专员维斯塔格，欧盟委员会主管贸易价值和透明工作的副主席乔洛瓦及司法专员雷德尔斯等，双方主要就个人数据保护、未成年人的安全、付费政治内容的透明度以及俄罗斯虚假信息在TikTok 上的传播等议题进行讨论。

欧盟委员会主管贸易价值和透明工作的副主席乔洛瓦呼吁Tiktok进一步作出努力，以重新获得欧洲监管机构的信任。她表示，欧洲用户数据的安全性是不容置疑的，事实上，欧洲用户数据不会受到第三国政府的非法侵入。这位官员也表示，TikTok承诺，正在努力加强欧洲用户数据的安全性，特别将通过在爱尔兰为其在欧洲活动建立数据中心。

纽约时报等媒体此前引述美国内部知情人士们的话说，作为抖音国际的全球CEO, 新加坡公民周受资的决策权有限，TikTok的研发和战略团队由在北京的字节跳动直接领导。

字节跳动也是爱尔兰保护隐私机构调查的对象，该机构怀疑字节跳动公司在处理儿童个人数据和向中国传输数据方面违反了欧洲数据保护法 (GDPR)。

欧盟内部市场执行委员布雷顿（Thierry Breton）此前向媒体表示，"欧盟将会提醒TikTok（行政）总裁尊重欧盟法规的完整性，这些规则特别保护我们的公民"。布雷顿称，届时还将向抖音行政总裁阐明他们（TikTok）将承担的义务，包括他们演算法的透明度。

此前有消息称，Tiktok最近更新欧洲用户的私隐政策，指当地用户的数据可被多个地方办公室的特定员工取得，包括中、日、韩及美国的办公室。

《卫报》的消息称，Tiktok的新私隐政策在12月2日生效，受影响的用户包括英国、瑞士及欧洲经济区（EEA）的用户。

Tiktok的欧洲私隐部门负责人福克斯（Elaine Fox）表示，根据需要及在欧盟的《通用资料保护规则》（GDPR）认可的措施，公司容许位于巴西、加拿大、中国、以色列、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国及美国的特定员工可以遥距取得欧洲用户的数据。

有关资料可能用于检查这个社交平台的状况，包括其演算法的表现等。Tiktok过去曾承认，母公司字节跳动（Bytedance）位于中国的员工可接触部分用户资料。

此外，美国新泽西州和俄亥俄州1月9日宣布，禁止政府拥有和管理的设备使用中国短视频平台抖音海外应用版TikTok。新泽西州州长墨菲（Phil Murphy）表示，政府除了禁止州设备使用TikTok，也禁止华为、中兴和腾讯等销售商的软件销售平台、产品和服务。

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