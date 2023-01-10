美加领导人举行双边会晤 拜登将于3月对加拿大进行访问

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正在墨西哥访问的美国总统拜登周二与加拿大总理特鲁多举行双边会晤，白宫宣布，拜登将于3月对加拿大进行正式访问。白宫并表示，美国、加拿大与墨西哥将采取步骤促进北美洲半导体产业发展、加强合作根除致命毒品，以及改善移民入境合法途径。

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法新社消息，在第十届北美领导人峰会召开之前，拜登周二在墨西哥城与加拿大总理特鲁多举行双边会晤。会晤期间，拜登表示，他期待今年3月访问加拿大。白宫称，这将是拜登自2021年1月上任以来首次访问加拿大。

白宫声明表示：拜登感谢加拿大参与向乌克兰提供安全、经济和人道主义援助。两位领导人还讨论了海地的安全和人道主义局势，该国有许多试图通过墨西哥到达美国的移民。

另外，在北美三国领导人峰会即将举行之际，白宫周二表示，美国、加拿大与墨西哥将采取步骤促进北美洲半导体产业发展、加强合作根除致命毒品，以及改善移民入境合法途径。

路透社报导，美国总统拜登、加拿大总理特鲁多与墨西哥总统洛佩斯将在墨西哥首都墨西哥市召开三方峰会，三人先前已承诺将深化区域经济整合。

白宫发表声明说，美墨加三国将在今年初举办一场半导体论坛，促进在这项战略高科技产业的投资；这意味相关供应链的分布将加以协调，以了解芯片制造的需求与投资机会。

从行动电话到国防设备，各式各样物品都需要使用芯片。而全球半导体制造业长久以来由亚洲业者称霸，但在新冠疫情期间出现瓶颈后，北美供应链一度大受影响。

白宫还表示，北美三国将致力于减少固体废弃物与污废水的甲烷排放，锁定2030年排放量至少比2020年水平降低15%。

此外，美墨加三国将创设一个虚拟平台，提供移民更流畅的合法入境管道。"这将提供所需资料给可能的移民，让他们合法来到墨西哥、美国和加拿大，并让他们依赖人蛇的可能性降低。"

而在致力打击毒品走私方面，白宫表示，依照"北美毒品对话"（North American Drug Dialogue, NADD）框架，美墨加将采取"最新策略架构"来应对违禁毒品构成的威胁，例如加强用於某些毒品制造的化学品资讯分享，这些毒品包括造成成千上万美国人死于用药过量的合成鸦片类药物芬太尼。

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