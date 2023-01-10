美国将组建“海军沿岸战斗部队”协防日本离岛与台湾

美日/地缘政治

2022年5月23日，美国总统拜登与日本首相岸田文雄在举行双边会谈后的联合新闻发布会上讲话。

共同通信社10日报道说：9日，从相关人士获悉，美国政府决定在几年内重组驻冲绳县的海军陆战队，组建“海军沿岸战斗部队”，为在日本离岛作战等做准备。

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《读卖新闻》10日在线新闻报道说：多位日本和美国政府官员透露，美国政府决定在2025财年之前重组驻冲绳县的美国海军陆战队，并建立“海军沿岸战斗部队（MLR）”，以能够迅速应对日本离岛等的紧急情况，目的是加强对不断强化海洋扩张的中国的威慑力和对应能力，并将于1月11日在华盛顿召开的日美安保协议委员会（2+2）会议上正协调启动该部队的建立。

2000年代以来，阿富汗战争等反恐战争炽烈，美国海军陆战队增加了坦克、大炮等重武器部队，为大规模地面作战做准备。 然而，近年来，中国加强了在东海和南海的军事活动，促使美国政府紧急建立一个能够应对岛屿战斗的系统。 “海军沿岸战斗部队”这支特遣部队将成为这一系统的核心，这支部队将配备远程反舰导弹并具有防空能力。

日本西南群岛和台湾及周围的整个地区都在中国军方的导弹射程之内，一旦开战，中国很可能会在空中和海上取得优势。因此 关键之处在于最前线部队在补充兵力到达之前如何阻止敌人的入侵，而“海军沿岸战斗部队”处于的核心地位。

海军陆战队计划总共建立三支 “海军沿岸战斗部队”，其中第一个于去年 3 月在夏威夷成立。 预计美国将在日美两国外长和防卫的2+2会议上宣布将其他两个部队中的一支安置在冲绳， 日方也将表示支持。 另一支很可能部署在美国的关岛。

另据报道，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）1月9日发布了有关预想中国人民解放军于2026年登陆并入侵台湾的24次兵棋推演结果。 在美国加入台湾方面参战的大部分场景中，中国迅速控制台湾的计划失败，而驻日美军基地和自卫队基地遭到袭击，日美双方损失了大量船只和飞机。 如果日本保持中立并且不允许参战的美军使用其基地的话，台湾将败给中国。

CSIS表示：在最可能发生的条件下进行的三场演习中，有两场中方未能攻占台湾主要城市，10天内遭遇补给困难，被判定“战败”。 剩下的一回，是暂时控制了台南南部港口，但因美军空袭导致该港口无法使用，被判定为“对中国不利的胶着状态”。

另一方面，在驻日美军或自卫队基地遭到袭击的情况下，自卫队参战，中方在攻击中平均每次损失飞机122架，舰船26艘。 美军在攻击中每次损失航母2艘，飞机168至372架，舰船7至20艘。 台军在每次的攻击中平均每次约有3500人伤亡。

在中国进攻台湾的情况下，日本将是十分重要的存在。具体来说，澳大利亚和韩国也是与中国在更广泛的竞争中的重要参与者，可能会在台湾防卫方面发挥作用，但“日本是关键，如果美国不使用美军在日本的基地，美军歼击机和攻击机不可能有效地参加战斗。”

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