视频 美墨首脑会晤展示友好 但分歧犹存

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美国总统拜登与墨西哥总统洛佩兹奥布拉多于1月9日在墨西哥城会晤，美墨双方首脑展示友好，但战略伙伴之间的分歧犹存，请看France24报道。

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美国总统拜登与墨西哥总统洛佩兹奥布拉多于1月9日在墨西哥城会晤，非法移民和毒品问题属于首要议程。自从美国总统拜登上任后其政府在国内备受压力，特别是在移民政策以及自墨西哥南美洲国家走私美国的危机，成为拜登出访成功与否的聚焦。

在拜登与奥布拉多会面后，1月10日拿大总理特鲁多加入，举行“三友峰会”，即北美峰会。

拜登政府在1月5日宣布，每月增发允许3万名符合条件的移民从古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉搭机抵达美国，仅限已有美国担保人的人，但是对于那些试图非法越界入境者，美国协同墨西哥当局将他们驱逐出境。墨西哥承诺接收 3万 名被驱逐出境的非法移民。

在毒品走私问题方面，拜登寻求墨西哥协助，以便阻止芬太尼流入。美国缉毒局（DEA）将芬太尼描述为美国面临的最致命毒品威胁，芬太尼是一种合成鸦片类药物，毒效是海洛因的50倍。墨西哥贩毒集团是生产和贩运芬太尼的主要参与者。

另外今天本周二美墨两国元首与加拿大总理特鲁多一起举行三友峰会， 北美领导人将努力就经济问题达成一致，其主要分歧有墨西哥关于国有能源公司的计划让美国和加拿大不满， 与此同时，乔·拜登提高美国电动汽车产量的计划也让他的邻国感到担忧。

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