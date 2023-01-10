香港感染人数降惟死者增 较多为打三针科兴者 专家吁长者像流感般打第四针

香港/疫情

两名香港政府专家顾问均指出，近期不少武汉肺炎死亡个案是已经接种三针的长者，原因是接种疫苗带来的免疫水平已因接种超过半年而下降，建议长者像接种流感针般接种新冠疫苗加强剂，最好是接种复必泰二价疫苗(mRNA疫苗)，以应对Omicron(奥米克戎)亚变种病毒。

广告 继续浏览后续

香港的单日新增感染人数已由去年底的近三万宗高峰缓慢下降，但死亡人数却不跌反升，以昨(9日)天卫生防护中心公布的前日数字为例，新增阳性个案11641宗，多64名患者离世，令由前年底开始的第五波疫情死亡人数增至12193人。把昨日公布的数字计算在内，过去七天的平均单日染疫人数为16051人，较再之前七天(即去年12月27日至今年1月2日)的单日平均感染人数23573.4人少32%；不过，平均单日死亡人数反而上升6.3%，由两星期前的七天(即去年12月27日至今年1月2日)的每日62人死亡增至过去七天的66.14人。

而在上升的死亡人数中，两名分别在香港大学和中文大学任教的港府专家顾问孔繁毅教授和许树昌教授今昨两日在电台叩应节目中指出，近期不少与疫情有关的死亡个案，都是已经接种三针的长者，当中很多接种第三针的时间已超过半年，而且「较多个案」三针也是接种科兴灭活疫苗。而港大感染及传染病中心总监何栢良亦在节目中表示，相关个案中，「大多数」是接种科兴疫苗。另据《明报》统计，最近四周录得的1215宗死亡个案中，54.6%的人曾打三针，比率较五个月前增近1.4倍；而接种三针後仍然死亡的比例上升是在截至去年11月8日的四周内出现。

孔繁毅指出，灭活疫苗产生的中和抗体不及mRNA疫苗高，建议长者接种mRNA疫苗，打第三针後满六个月亦应接种第四针，亦最好接种二价疫苗，以应对Omicron亚变种病毒。他估计，长者每年入冬，便需接种新冠疫苗加强剂，一如接种流感针。而许树昌则建议，市民接种第三针满六个月便应打第四针，长者和免疫力弱等高危群组应相隔三个月打第四针。

另外，何栢良昨日在电台节目中表示，目前重症和死亡情况处於高水平，但近日重症率和病死率上升，可能与港府近日减少核酸检测，令染疫呈报人数减少，以致统计上令重症和病死率上升。

他预料，通关短期内对重症和死亡情况影响不大，但忧虑北上港人於农历新年後返港，或会引发新一波疫情。不过，孔繁毅则认为，香港已有足够的混合免疫屏障，通关不会令疫情加剧，建议数周後考虑放宽入境人士持核酸检测报告的要求，改以快测取代或完全不需要，有关转变须视乎确诊人数及入境人士对医疗系统的影响再作决定。他甚至建议，香港可尽快取消新冠确诊者隔离令。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅