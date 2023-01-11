三年了 中国还在甩锅？

中国-新冠病毒

2022年12月31日，北京，排着长队的亲属在火葬场外等候，白烟从火化的烟囱中涌出。自中国12月突然取消了清零措施后，火葬的数量增加了几倍，一个城市因殡仪馆不堪重负要求家属将葬礼推迟到下个月。

2020年1月11日，中国当局宣布武汉不明肺炎出现首个死亡病例。后来揭出的事实显示，其时武汉疫情已不可收拾，当局仍称“可防可控”，武汉于1月23日被迫封城前，还在举办万家宴，不日后的春晚，还在载歌载舞，歌舞升平，中国领导人习近平在新春团拜会上，只字不提武汉封城。包括世卫组织干事长谭德塞在内所有相信中国“可防可控”的都还被蒙在鼓里，结果新冠疫情无可遏止地蔓延世界。

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三年了，早已庆祝过抗疫取得决定性胜利的中国染疫人数突然爆炸性增长，从河南、上海、北京、山东等地方的数据看，专家预估染疫人数至少超过六亿，然而，如同三年前多少中国人死于新冠病毒仍是一个谜一样，当局宣称，自12月7日当局放弃清零政策至今，死于新冠的人只有37人。世卫组织1月11日批评中国“严重低估死亡人数”，且怀疑中国当局不鼓励医生正确报告死因。即使身为中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长的梁万年，同日也只能以搪塞的语气称："就目前而言，我认为没有必要对每个个案的死因进行调查。"

从“坚决清零不动摇”到突然“开闸”，让人民毫无预备的去面临汹涌而来的疫情，许多人质问，三年了，当局做了什么？为什么不为自己的人民准备好医药，为什么不让人民对新冠病毒有清楚的了解，为什么“一夜回到解放前”？事实上，习近平亲自指挥的“动态清零”失败了，国产疫苗并没有多大效力，导致群体缺乏免疫力，导致病毒凶猛爆发。但是当局至今还没有对西方疫苗开放，欧盟、美国主动向中国提供信使疫苗也遭到北京当局拒绝。

然而中共中央机关报人民日报还在重复三年前的老调，在一篇题为『牢牢掌握抗疫的战略主动权---同心抗疫三年综述』的评论中一句不提全国几亿人受疫情煎熬，难以计数的人死于新冠的现实，信誓旦旦地宣称：“时至今日，病毒弱了，我们强了”。一句不提“坚决清零不动摇”给社会造成的严重危害且丝毫未起防疫的效用，却把突然“开闸”“应阳即阳“粉饰为习近平“因时因势、科学决策，不断优化调整疫情防控措施”。

党媒无视三年抗疫总体失败的现实宣称：“这三年，我们把抗疫的战略主动权牢牢握在手中。先后打赢了武汉保卫战、湖北保卫战、大上海保卫战，经受住了全球五波疫情流行冲击…”湖北武汉是新冠疫情的摇篮，官员隐瞒真相，吹哨人李文亮医生被“训诫”，北京当局行动迟缓，最后被迫封城，死亡人数至今是一个谜。所谓大上海保卫战，可视为当时的上海市委书记李强落实习近平“坚决清零不动摇”的“范例”，硬是让一个充满活力的中国经济首都大伤元气，2季度GDP竟跌至负13.7%，去年全年经济增长预估3%。上海德济医院12月21日预估，该市2500万人口的一半人口年底前染疫。有位上海女士在社交网络发出视频质疑，早知如此无效无用无结果，何必白白封锁三月？

人民日报的评论还说，“习近平总书记强调：‘为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来’”，在传出中方不肯以低于对中低收入国家的定价购买口服辉瑞特效药后，有网友反饥：“强国了，舍不得点钱买药，人民至上还是之下？”还 有人在微博写道：“一直宣称，不惜一切代价抢救病人，到真掏钱了，咋又舍不得。当时做核酸建方舱安铁皮可谓高效，咋采购明知能抑制病毒的药却这么计较？百思不得其解。”

坚持清零不动摇，习近平总书记强调这样做是为了“人民至上生命至上”，12月初毫无预兆地突然松绑后，他照旧强调“人民至上生命至上”，有网友问，“三年清零清到人身不如奴才，还没有产生群体免疫力，这是人民至上吗，一朝放开，医疗资源挤兑，殡仪馆尸体烧不过来，这是生命至上吗？”

疫情泛滥，信息严重不透明，让世界害怕，多国决定对来自中国的游客采取必要检疫措施，中方为此除了已对日韩采取报复措施外，还在继续甩锅。中国外交部发言人毛宁1月4日辩护说：“如果美方当初没有政治化操弄疫情，也像中国政府一样以生命至上态度负责任地应对，无论是美国内还是世界范围内的疫情形势恐怕都不一定发展成今天这样。”毛宁的表述与离开发言人位置的赵立坚暗示美国军人把病毒带到了武汉如出一辙。

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