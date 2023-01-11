世卫批评中国严重低报死亡人数 表彰美国防疫透明

中国-新冠病毒

2022年12月31日，北京的一个火葬场外，送葬者相互安慰。中国当月早些时候突然取消严厉的清零措施后，病毒迅速蔓延，火葬的数量增加了几倍。

新一波新冠疫情席卷中国，世界卫生组织就未能分享可靠的新冠疫情资料再次批评中国。相反，该组织表扬美国对抗新冠变种采取“彻底透明”的做法。

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世界卫生组织紧急状态部负责人瑞安周三在日内瓦举行的记者会上表示，世卫组织相信“中国严重低估了死于新冠病毒的人数”。

他解释说，这一状况一方面由于中国政府对新冠死因的定义“非常狭窄”，但也与 "必须鼓励医生报告案例，而不是吓阻 "有关。

社交网络和一些媒体揭露，当局向医生施压，填写病人死因时尽量不要填写新冠病毒引发死亡。纽约时报记者在北京某私立医院办公桌上发现一张便条，医生们被要求在填写死亡证明的时候，其主要死亡原因时尽量不要写“重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”。

世卫组织批评中国当局施压有意压低新冠死亡人数的同时，赞扬了美国当局的合作，美国面对的是在该国相当范围内流行的奥米克戎的一个亚变种：XBB.1.5。

世卫组织紧急状态部负责人瑞安赞扬说：“在与世卫组织在数据以及数据产生的影响等方面交流时，美方一直有彻底的透明度。”

瑞安表示，尽管世卫组织与中国的合作越来越多，“但我们并不拥有足够的疫情信息以对可能的危险作出完整的判断。”

他认为，中国这一做法导致部分国家对中国游客采取检疫措施。他说： "缺乏数据使他们采取预防措施，这是可以理解的。"

不过，中国当局并不准备改变做法，中国流行病学家，中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年周三称："就目前而言，我认为没有必要对每个个案的（死亡）原因进行调查。"

中国目前染疫人数爆炸性增长，以数亿计，医院人满为患，但官方报告的数据称：自12月至今，只有37人死于新冠病毒，令人难以置信。

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