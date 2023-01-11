世卫指中国新冠死亡人数报告不足 谭德塞称"这样的数字无法接受"

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世界卫生组织总干事谭德塞周三(1月11日）在例行疫情发布会上表示，鉴于中国的新冠相关死亡人数报告不足，几乎可以肯定的是上周全球通报的1.1万多例新冠死亡病例被低估。谭德塞称"这样的数字无法接受"。

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联合国消息，谭德塞指出，自2022年2月以来，向世卫组织通报的每周新冠死亡病例数已下降了近90%；但从2022年9月中旬开始，该数字就一直停留在1万至1.4万这个区间。他重申，在当前世界拥有相应的工具来避免这些死亡的情况下，"这样的数字是无法接受的"。

谭德塞同时表示，在上周全球通报的1.1万多例新冠死亡病例中，有40%来自美洲，30%来自欧洲，还有30%来自西太平洋地区。死者中大部分属于风险人群，包括年长人群。数据显示，在2022年下半年，年龄在65岁及以上的群体几乎占到所有死亡病例的90%。

谭德塞还强调，在世卫组织194个会员国当中，仅有53个国家提供的死亡病例数据按照年龄和性别进行了分类。

谭德塞呼吁，“随着新冠疫情进入第四个年头，我们要求所有会员国提供分类数据。只有数据更为详尽，抗疫的图景才会更为清晰。”

世卫组织新冠疫情应对技术主管玛丽亚·范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）在发布会上回答记者提问时表示，过去几周以来，通过与中国同事、技术伙伴及政府官员的沟通，世卫组织已收到更多有关中国应对当前新冠疫情的信息，包括如何提升临床管理能力、重症监护能力、治疗手段以及继续扩大疫苗接种的覆盖面。对于这些信息，世卫组织表示欢迎。

不过，范克尔克霍夫仍然指出，世卫组织正在努力让中国填补一些重大的信息缺失，首先就是要更深入地了解目前新冠病毒在中国的传播动态。同时，应当了解新冠疫情造成的重症监护压力和新冠相关死亡人数的实际水平。世卫组织还要求中国公布更多病毒基因测序的结果，由此根据不同的突变位点展开深入分析，进一步评估传播的变异株类型。

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