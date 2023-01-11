中国疾控官员：“没必要”纠结于新冠致死确切人数

中国/新冠疫情

在世卫组织批评北京的数据不准确和缺乏透明度之后，中国卫生当局官员周三表示，目前 "没必要 "纠结于与新冠病毒有关的确切死亡人数；中国可以通过疫情后查看超额死亡率来确定死亡人数。

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经过三年世界上最严厉的限制，中国在12月初突然取消了针对冠状病毒的大部分卫生限制措施。之后，病人数量急剧上升，医院一时被老年病人挤爆，火葬场被涌入的尸体压得喘不过气来。但根据官方数字，自上个月以来，在中国14亿人口中，只有37例与新冠有关的死亡记录。

法新社报道 , 中国流行病学家梁万年，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年周三说："就目前而言，我认为没有必要对每个个案的（死亡）原因进行调查。" 他强调说，"大流行期间的主要任务是治疗病人。"

北京大学第一医院传染病科主任王贵强在一个新闻发布会上建议，中国可以通过疫情后查看超额死亡率来确定死亡人数。

北京在12月修订了计算与新冠有关的死亡人数的方法。只有直接死于冠状病毒相关的呼吸衰竭的人被纳入统计范围。

这种方法上的变化意味着大量的死亡不再被记录为由新冠引起。

法新社报道还说，梁万年强调："如果能够达成（关于将死亡归类为新冠死亡）的全球共识，那会更好。如果不能达成，那么每个国家将根据自己的情况进行分类。"

世界卫生组织（WHO）上周曾批评中国对Covid死亡的这个新定义 "过于狭窄"。

世卫组织总干事谭德塞坚称："我们继续要求中国提供更快、定期和可靠的住院和死亡数据，以及更完整和实时的病毒测序，"

北京曾谴责这些批评声，并呼吁世卫组织采取 "公正的 "立场。

另据中国官媒《环球时报》报道，梁万年周三表示，中国已向世界卫生组织（WHO）报告了所有检测到的变种，并将继续承担追踪新变种的责任。《环球时报》称，梁在北京的一次公共卫生活动上还说：“我们已经遏制了这一轮疫情，充分体现了中国医疗体系的韧性。”

梁万年12月29日在北京接受媒体采访时就曾表示，从公共卫生角度来看，在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死亡率，只有疫情周期过去后，才能比较精准地判断，现阶段应把防重症、防病亡放在优先位置。

2020年1月11日，中国宣布其第一个Covid-19死亡病例。三年后，中国正面临着前所未有的新冠疫情浪潮。中国官宣死亡人数为5354人，死亡率与其他国家相比非常低。

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