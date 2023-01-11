北京律师李庄探望铁链女遭非法限制 无果而归

中国/人权

铁链女事件发生一年之后，北京知名律师李庄1月10日驱车前往江苏许州丰县欢口镇“铁链女”的居住地探望，却遭到当地人的阻挠，李庄不仅没能到达事发地董村，而且还遭非法拘禁，更无法获悉“铁链女”的任何消息，李庄在微博上讲述了前往探望的详细经过，文章发表之后不久即被删除，但被中国数字时代网站存档。

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据李庄文章介绍，铁链女事件曝光之后，当地各级地方官员都受到了不同程度的处理，但是，铁俩女本人处境如何？北京几位律师因此委托他前往徐州探望，但是，他们的车子却在里董集村四五百米的地方被人拦住，村口设有一个用集装箱改成的关卡，路上设有路障，村口有人把守，一名村干部模样的人开始查看身份证，并且进行登记，但是，登记之后，以等待上级指示为由，拒绝让车子进村。之后，李庄的车子的退路被一辆车子堵住，路面出现了多个可疑人物。李庄数次打电话报警，警车在半个小时之后抵达，要求探望铁链女必须到县委宣传部报备。李庄等人随后才被解除包围，离开村口。

北京知名公益律师张新年律师在微博上评论说：没想到这么久过去了，这位悲惨的母亲和她的8个孩子，所生活着的村庄，仍有人严密值班，防止可疑人员进村！试问，当地有必要这样做吗？这何尝不是一根“铁链”？让人们去看看她们，献一下爱心，为什么要制止？难道她们不配享有受热心人帮助的权利？真是让人百思不得其解！

2022年春节前夕在中国网络上曝光的徐州铁链女事件震惊了中国舆论。一位被绑架、被转卖、并被迫生育了8个孩子的母亲，被一条铁链栓锁在家门之外一个简陋的屋棚之内的精神失常的妇女的画面冲破了许多中国民众的底线，引发了一系列公民前往徐州探望铁链女的事件，其中某些人至今出于失踪状态，前媒体人赵兰健因跟踪调查铁链女事件而被迫离开中国。

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