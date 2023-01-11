受累：港澳航班只准用南韩一个机场 千人受影响 港府促撤回

中韩/防疫

中国报复式暂停南韩人民赴华短期签证后，南韩亦即日限制香港和澳门航班只可在首尔仁川国际机场降落，且旅客不可在该机场转机往其他内陆城市。备受牵连的香港，政府指新增限制不合理，已要求韩国撤回有关限制。

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新限制由即日起至2月底生效，香港旅游业议会总干事杨淑芬今(11日)早在电台节目中表示，预料农历新年会有一千名旅客受影响，当中约四成为旅行团；但若措施持续到2月底，将会有30个旅行团受影响，期望运输及物流局与南韩当局商讨後可尽快取消限制。 香港外游旅行团代理商协会主席苏子杨亦在节目中表示，香港往南韩的旅行团，九成使用仁川机场降落，故最受影响的，会是自由行旅客，因为他们较喜欢前往济州和釜山等受今次限制影响的机场服务地点。

纵横游执行董事袁振宁更指出，如延长限飞令，影响会较大，因为釜山丶济州3月至5月属花季，属旅游旺季。而随着部分国家对香港旅客施加入境限制後，2丶3月的报团人数明显放缓，预料风波会影响香港旅游复苏进度。

首当其冲的，还有经营济洲和釜山两个受限航点的香港快运资料显示，农历年初一至下月底有39班航班，相信会受影响，该公司表示，往返首尔仁川航班会如常运作，公司将及时向客户和公众提供最新消息。

另外，苏子杨介绍，港澳旅客可选择在其他机场，例如金浦机场转机，亦可转搭韩国高铁或搭船往釜山及济州。不过，有旅行社表示，由於机位紧张，转飞成本不轻，陆路须时较长，不考虑有关安排。

在此之前，南韩把本月2日起要求中国入境旅客在出发前和抵达韩国後须接受新冠病毒检测的要求，部分延至香港和澳门，要求港澳旅客自本月7日起，来自港澳的旅客须提交核酸检测阴性结果，昨日再增加限飞要求。

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