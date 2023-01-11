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台湾内阁即将改组传陈建仁将接行政院长

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La presidenta Tsai Ing-wen saluda durante la ceremonia de toma de posesión, junto al vicepresidente William Lai, el 20 de mayo de 2020 en Taipei, una imagen divulgada por la presidencia taiwanesa
La presidenta Tsai Ing-wen saluda durante la ceremonia de toma de posesión, junto al vicepresidente William Lai, el 20 de mayo de 2020 en Taipei, una imagen divulgada por la presidencia taiwanesa Taiwan Presidential Office/AFP
作者： 台北特约记者 陈民峰
5 分钟

民进党九合一败选后，内阁改组备受关注。台湾媒体今天引述党政人士谈话透露，行政院长苏贞昌今天将在和蔡总统的周三例会中提出辞呈，并在本周五立法院预定休会当天率领内阁总辞；至于接任的行政院院长人选，目前锁定前副总统陈建仁，副院长则由桃园市前市长郑文灿接任。

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苏贞昌和蔡英文今天举行周三例会后，台湾总统府发布新闻稿首度松口表示，下阶段的内阁调整，将在立法院本会期结束后讨论。

民进党党内分析，民进党主席补选将于15日投票，因为没有其他人角逐，副总统赖清德已经确定将会当选党主席，下周三中常会交接后，内阁人事也将底定，党政同步换血。党政人士并透露，苏内阁总辞，改组幅度不会太小。

不过，以上这个时程仍有小小变数。因为立法院原订1月13日，也就是后天休会，但为了处理「还税于民」发现金特别条例，可能要延会；如果立法院延会，就会牵动行政院长的异动和内阁改组的时间。立法院长游锡堃后天将召集各党协商是否延会。也就是说，台湾内阁改组，不是十三日就是十九日。

蔡英文今天和苏贞昌举行周三例会后，总统府发布新闻稿，稍微露出了一点变动的氛围。新闻稿提到，总统对苏贞昌带领的行政团队表达肯定与感谢，尤其在面对百年大疫与全球变局当中，行政团队能够尽全力稳定经济、照顾人民。

新闻稿并强调，现阶段最优先的工作，是让今年度中央政府总预算能够顺利审查通过，让各项国政工作能够顺利推展。

新闻稿证实，下阶段的内阁调整，将在立法院会期结束后进行讨论，如果有定案将向各界报告。

陈建仁日前担任总统特使出访教廷，参加故教宗本笃十六世丧礼，期间会晤日前曾遭中国打压的香港荣休枢机主教陈日君。刚从梵蒂冈返台的陈建仁，前天晚上突然在脸书公布他会见陈日君的照片，被党内解读「政治味」浓厚。

台湾行政院长苏贞昌是在2019年1月14日接任这个职务，到本周六就届满四年，已经是台湾总统民选后，任期最长的行政院长。

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