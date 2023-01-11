台湾内阁即将改组传陈建仁将接行政院长

台湾/政治

民进党九合一败选后，内阁改组备受关注。台湾媒体今天引述党政人士谈话透露，行政院长苏贞昌今天将在和蔡总统的周三例会中提出辞呈，并在本周五立法院预定休会当天率领内阁总辞；至于接任的行政院院长人选，目前锁定前副总统陈建仁，副院长则由桃园市前市长郑文灿接任。

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苏贞昌和蔡英文今天举行周三例会后，台湾总统府发布新闻稿首度松口表示，下阶段的内阁调整，将在立法院本会期结束后讨论。

民进党党内分析，民进党主席补选将于15日投票，因为没有其他人角逐，副总统赖清德已经确定将会当选党主席，下周三中常会交接后，内阁人事也将底定，党政同步换血。党政人士并透露，苏内阁总辞，改组幅度不会太小。

不过，以上这个时程仍有小小变数。因为立法院原订1月13日，也就是后天休会，但为了处理「还税于民」发现金特别条例，可能要延会；如果立法院延会，就会牵动行政院长的异动和内阁改组的时间。立法院长游锡堃后天将召集各党协商是否延会。也就是说，台湾内阁改组，不是十三日就是十九日。

蔡英文今天和苏贞昌举行周三例会后，总统府发布新闻稿，稍微露出了一点变动的氛围。新闻稿提到，总统对苏贞昌带领的行政团队表达肯定与感谢，尤其在面对百年大疫与全球变局当中，行政团队能够尽全力稳定经济、照顾人民。

新闻稿并强调，现阶段最优先的工作，是让今年度中央政府总预算能够顺利审查通过，让各项国政工作能够顺利推展。

新闻稿证实，下阶段的内阁调整，将在立法院会期结束后进行讨论，如果有定案将向各界报告。

陈建仁日前担任总统特使出访教廷，参加故教宗本笃十六世丧礼，期间会晤日前曾遭中国打压的香港荣休枢机主教陈日君。刚从梵蒂冈返台的陈建仁，前天晚上突然在脸书公布他会见陈日君的照片，被党内解读「政治味」浓厚。

台湾行政院长苏贞昌是在2019年1月14日接任这个职务，到本周六就届满四年，已经是台湾总统民选后，任期最长的行政院长。

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