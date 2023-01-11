法新社：中国农村面对新冠疫情的困难

中国/新冠疫情

在中国于12月初出人意料地取消所有新冠防疫限制之后，全国各地的医院都涌入了大量病人。农村的情况尤其严重，因为那里长期缺乏医生、设备、培训以及医疗资源。即将迎来解封后首个春节返乡潮之际，民众心情也是喜忧参半，既期待与亲人团聚又担心疫情再次爆发。

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尽管缺乏可靠的政府数据，但种种迹象表明，新冠病毒已经在农村肆意传播。法新社周三（1月11号）发自安徽蚌埠的报道称，中国乡村医生因长时间工作而筋疲力尽，缺乏抗原试剂和药品，诊所设备不足，同时还要面临着大量的病人。虽然有些人长途跋涉到城市接受治疗，但其他人可能无力承担旅行费用，只能依靠农村诊所就诊。当疫情在12月中旬到达该省后，安徽省的医生很快发现自己没有抗原试剂或药品。

蚌埠市是一个拥有330万人口的城市，该市附近的一个村庄的居民说："没有人能够进行新冠检测，所以不知道自己是否是阳性。“ 他说："当时局面非常混乱”，他认为 "政府实施疫情管控的时候情况好一些。”

一位当地医生告诉法新社记者，他在12月份时不得不每天工作14个小时，当时他的村级诊所只有两间病房，突然接待了比平时多10倍的病人，而病人 "不得不在外面排队"，因为等候室已经满了。

附近城镇的一个小型保健中心的负责人说，药品库存 "已经降到最低，所以我们只能停止开处方"。他说，负担过重的诊所被命令停止接受有严重症状的老年患者，并将他们转到城市的医院。

法新社记者看到几个打着点滴的病人挤在潮湿、光线昏暗的过道尽头。同时也可以看到有几个空座位，这表明现在的压力已经减轻了一些。但安徽凤阳市的局势似乎仍然紧张，法新社记者在一个诊所里看到几十名老年新冠阳性患者在打点滴。

虽然官方对因新冠死亡的数据十分保守也隐晦 ,但各地关于老年人死亡人数增加的证词纷至沓来。 "一名30多岁的居民孙某告诉法新社："村里的许多老年人都没能挺过去。” 一位乡村医生也说，自12月初以来，他所在地区有 "大约50名 "老人死亡，其中大部分人已经有其他健康问题，如糖尿病或心脏病等基础病。

上个月，中国政府将新冠死亡限制在与冠状病毒有关的呼吸衰竭直接导致的死亡。因此，自12月初以来，在这个拥有近14亿人口的国家，官方数据只有几十个人的死亡由该病毒造成。

法新社报道说，记者访问的村庄所依赖的蚌埠市卫生当局没有提供当地的死亡人数或阳性病例数。

面对即将到来的春节返乡潮可能引起的新感染高峰，大家也是期待并害怕心情并存。随着数以百万计的外来务工者涌上火车和长途汽车离开工业城市、建筑工地和城市，返乡过年，中国正在准备迎接脆弱的农村地区的感染冲击。

山东省的一位50多岁的妇女说，她迫切期待在农历新年（1月22日）之际 "所有的年轻人都返乡"，即使这可能引发新的感染峰期。在安徽省，一位年龄相仿的居民却说 ”真的很害怕。"

中国人口最多省份之一河南省的卫生官员周一表示，该省近90%的人都已经感染了冠状病毒（Covid-19），但他并未公布死亡的人数。

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