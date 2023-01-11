秦刚：非洲应在安理会等国际组织中有更多的发言权

中国/非洲/地缘政治

中国外交部长秦刚周三在会见非盟委员会主席后表示，非洲应该在联合国安理会和其他国际组织中有更多的发言权。法新社称，法国和德国外长也即将访问埃塞俄比亚；美国总统拜登去年曾表示，支持将安理会常任理事国席位分配给非洲和拉丁美洲，并支持非洲联盟在G20中获得永久席位。

广告 继续浏览后续

法新社报道，秦刚周三(1月11日）出席非洲疾病控制和预防中心总部落成典礼时表示， “应该加强发展中国家，特别是非洲国家在联合国安理会和其他国际组织中的代表性和发言权”。该中心位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，得到中国的资助。

中国外长并呼吁“建立更加公平公正的全球治理体系”，他称，“非洲应该成为国际合作的中心，而不是大国竞争的场所”。

非盟委员会主席穆萨·穆罕默德·法基表示，非洲大陆被排除在国际治理之外，这是不公平的”。他说， “几十年来，我们一直在为国际组织体系的改革而奋斗，特别是联合国安理会”。法基并表示，“非洲拒绝被视为争夺影响力的舞台”。

中国外长秦刚目前正在非洲进行为期一周的访问。他还将访问加蓬、安哥拉、贝宁和埃及。 秦刚周二同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克举行会谈。

法新社称，秦刚是在法国和德国外长即将抵达亚的斯亚贝巴前夕访问埃塞俄比亚并发表上述讲话的。法德外长访问旨在支持去年签署的结束两年战争的和平协议。

美国总统拜登去年9月表示，美国支持将安理会常任理事国席位分配给非洲和拉丁美洲，并支持非洲联盟在G20中获得永久席位，拜登并计划访问撒哈拉以南非洲，这将是美国总统自2015年以来的首次对该地区的访问。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅