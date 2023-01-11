英国务大臣会晤黎智英律师团队商救援 港府谴责兼称被告极可能罪犯藐视法庭

香港/英国/黎智英

中国人大常委会释法以致香港传媒大亨黎智英自由聘用海外律师抗辩的权利受到影响，其国际律师团队要求与英国首相辛伟诚 (Rishi Sunak)紧急会面，商讨黎智英获释的可行方法，结果获得与英国外交部印太事务国务大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）会晤。英国没有透露会面内容或结果，但首相发言人称，外交部「向黎智英提供支援已有一段时间」，重申英国政府一直清楚表明，香港当局必须停止针对包括黎智英在内的亲民主声音。

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港府即(10日)晚深夜回应，表示强烈反对外国政府就黎智英案的干预以及对港府的不实指控和批评，敦促英国政府立刻停止此等企图破坏香港法治和干预香港司法独立审判权的言行，声称任何人企图利用政治力量干预香港司法程序或逃避审判，都是公然破坏香港法治和干预香港内部事务，被告人若有上述行为，「极有可能构成藐视法庭。」

英国广播公司在香港时间10日报道，指黎智英的国际律师团队早前去信英国首相辛伟诚，指本身是英国公民的黎智英，其国安案件具象徵性，亦备受关注，期望商讨可行方法确保黎智英获释；信件又质疑英国政府一直未有就这宗涉及英国公民的案件作官方表态，反而美国政府在黎智英违反租契一案判处罪成後，表态谴责。信件更透露，律师团队先後向英国两任外交大臣提出会面请求，首次会面要求被拒，第二次请求则杳无音信。

首相发言人其後表示，外交部向黎提供支援已有一段时间，印太事务国务大臣卓雅敏10日已与黎智英的法律团队会面。发言人重申，英国政府一贯支持人权丶自由和法治。发言人没有透露会否有进一步行动，只说现时所为是现阶段的正确做法，会继续检视情况。

黎智英被控触犯《港区国安法》中的串谋勾结外国势力等罪，早前获不同级别的法庭批准由敖云天(Tim Owen音译)代表抗辩，律政司不服，最终向最高级的终审法院申请上诉许可被拒後，特首李家超提请人大常委会释法。释法订明，涉及危害国安案件若要聘用在香港没有全面执业权的海外律师，须先获得特首批出证明书；若法庭未有事尧申请，则由国家安全委员会决定。释法没有像人大常委会根据《基本法》释法般，表明没有追溯力，以致原本获批聘用海外律师的黎智英，其辩护权可能受到影响。

原订上月1日开审的黎智英被指勾结外国势力罪一案，因要等待人大释法，已延至今年9月开审，令案件在黎服刑及还柙近三年才可开审。案件审讯预料需时40日，一旦罪成，现年75岁的黎智英最高可被判终身监禁。

黎智英现时仍在监狱服刑，他早前因参与四个未经批准集会被判囚20个月，另外又因一宗一般以民事方式处理丶但却被港府以欺诈罪提控的违反租契案件而被判囚 69个月。

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