黎智英案：苏纳克称英国将继续致力捍卫香港自由

英国/中国/香港/人权

在英国政府介入香港媒体大亨黎智英的诉讼案后，首相苏纳克周二表示，英国将继续致力对抗中国的侵犯行为，捍卫香港自由。而英国周三正式成为第一个与日本签署相互准入协定的欧洲国家。英国首相府称，这是继1902年的"英日同盟"后，英、日"超过一世纪以来"最重要的防卫协定。

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法新社报导，英国外交部主管亚洲事务的国务大臣特里维廉（Anne-Marie Trevelyan）日前接见黎智英的律师团，引起香港特区政府的愤怒回应。

中央社报道，英国首相苏纳克周三在英国国会发言时坚称，英国有权介入香港事务，因为根据1985年生效的"中英联合声明"，香港公民权利可获得50年保障。

苏纳克表示，英国已接纳大批逃避中国压制的港人，而且仍将"坚定对抗我们眼中的中国侵犯行为"；他并说，英国也将对抗"我们奋力达成的（50年不变）协议受到损害"。

苏纳克这番发言是回应对中国抱持批评立场的国会议员史密斯（Iain Duncan Smith），周三稍早史密斯和其他国会议员会见了黎智英的儿子黎崇恩。他并指黎智英持有英国护照，年底将面临审讯，可能被终身囚禁。他敦促苏纳克警告中国，英国将就此案报复。

苏纳克回应时表示，英国已接收数以万计逃避中国打压的香港人，将继续致力对抗中国的侵犯行为，将捍卫香港自由，阻止中英双方的协定被损害。

另外，苏纳克周三与到访英国的日本首相岸田文雄"伦敦塔"城堡会晤并正式签署"相互准入协定"，双方将可在对方领土部署武装部队。岸田文雄与苏纳克一致表示，英日防卫安全合作有助增进全球稳定。

英国首相府一名发言人表示，苏纳克十分期待出席预定5月在广岛召开的G7峰会。苏纳克与岸田文雄讨论G7议程；岸田文雄计划将俄罗斯侵略乌克兰造成的全球粮食和经济安全冲击列为峰会重点议题，苏纳克对此表示欢迎。

英国首相府发言人指出，苏纳克也提到加入"跨太平洋伙伴全面进步协定"（CPTPP）对英国的重要性。苏纳克指出，创新及合作是各国未来经济繁荣成长的必要条件；他和岸田文雄均同意，英、日双方经济都还有很大成长空间。

英国2021年2月正式申请加入CPTPP，这是这一多边自由贸易协定自2018年生效以来，第一个申请加入的非创始国，其申请过程对其他有意加入CPTPP的经济体而言具指标意义。

英国周三正式成为第一个与日本签署相互准入协定（Reciprocal Access Agreement, RAA）的欧洲国家。英国首相府表示，这是继1902年的"英日同盟"后，英、日"超过一世纪以来"最重要的防卫协定。

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