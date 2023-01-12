德国社民党党主席不排除与中国决裂的可能

中德关系

根据德国执政党之一社民党领导人克林贝尔(Lars Klingbeil)的说法，德国可能被迫象与俄罗斯一样与中国决裂。

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克林贝尔在最新一期的德国《时代周报》中表示，“我们必须意识到，明天、后天或十年后，中国跨越国界的时刻可能会到来。”“如果中国攻打台湾，我们与中国的关系将发生根本性变化，就像现在与俄罗斯的关系一样。”德国必须更加独立于中国，开拓其他市场，寻找其他原材料贸易伙伴。“这是我们与俄罗斯关系的重要教训。”

在当前向乌克兰运送装甲运兵车的背景下，克林贝尔批评了法国总统马克龙的行动。此前，美国总统拜登、德国总理朔尔茨和法国总统马克龙已就交付达成一致。克林贝尔批评说，“我不知道法国总统为什么要提前行动。”就向乌克兰，尤其是向俄罗斯发出信号一事，他说：“如果三者同时宣布，信号肯定会更加强烈。”马克龙比其他两人早一天公布了对乌克兰的武器交付。

这位社民党党主席还批评了德国外交和安全政策中的战略思维。他说，“近年来失败的对俄政策清楚地表明了这一点。”他认为，外交和安全政策需要一个固定的机构，类似于美国的国家安全委员会。他说：“最后怎么称呼它，可以到时再说。但如果我们想发挥国际作用，就必须扩大我们的外交和安全政策能力。”

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