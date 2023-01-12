日本首相对中国暂停发给日本人赴华签证“深感遗憾”

中国/日本/新冠

2022年12月29日，戴着口罩的旅客在北京首都国际机场的国际航班登机柜台办理登机手续后，使用智能手机填写健康声明。目前已有美国、日本、法国等十几个国家要求对从中国出发的旅客进行COVID-19阴性测试。

日本首相岸田文雄日本时间12日凌晨在出访地伦敦，就中国暂停向日本人发放签证表示：“令人深感遗憾”。

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岸田首相说：“中国单方面限制签证发放，似乎与新型冠状病毒对策无关，令人深感遗憾。”

此外，岸田首相还强调，日本采取的临时措施是“为了应对冠状病毒，目的是为了不使国际人员往来停止”。

岸田首相表示，已向中国提出抗议，要求撤销这项措施。 他强调，日方之所以要求中国旅客入境时接受检查，是基于目前中国疫情的扩散和难以掌握其详细状况。

对于中国政府暂停向日本人发放赴华签证一事，内阁官房长官松野博一12日表示将支援日本企业。

鉴于日本为应对新型冠状病毒在国内蔓延加强了边境措施，中国政府已通知日本旅行社等，暂停签发日本赴华旅游签证，此外，中国政府还宣布，将暂时停止此前对日本公民适用的经中国前往其他国家的过境停留免签措施。

据多名旅游业相关人士透露，中国有关部门1月10日通知日本国内的旅行社，当天起已暂停在日办理的赴华签证手续，据说这是针对日方对中国人的限制措施的反制措施，同一天，中国驻日本大使馆宣布，暂停审发日本公民赴华普通签证，并表示“何时恢复，请候通知”。

在1月 12 日的新闻发布会上，内阁官房长官松野重申：“对于中国单方面实施被认为是与新型冠状病毒对策无关的签证发放限制，感到极为遗憾。”

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