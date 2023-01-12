曾光： 北京尚未度过重症高峰 农村不容乐观

中国-新冠病毒

2023年1月7日，医务人员在北京一家医院的急诊大厅检查一名老年患者。中国已经暂停或关闭了1000多个批评政府关于COVID-19疫情政策的社交媒体账户。

中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，中国新一波新冠疫情发病高峰还将持续2至3月，北京重症高峰尚未度过，这位专家对中国农村疫情防控形势非常担忧。

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根据财新网周四报道，曾光1月8日在“神州细胞新冠重组蛋白多价疫苗研发成果发布会”上表达了对中国新冠疫情大流行的看法。

中国12月以来染疫人数爆炸性增长，一些专家估计截至目前染疫人数已达数亿。河南、北京、江苏等地最近宣布已度过疫情高峰，但曾光指出，这一波流行是波浪式，一波一波的，先是北京，然后是广州、成都、重庆等。

他表示，北京流行最高峰虽已过去，但重症高峰仍未度过。而且，有的地方流行高峰才刚刚开始，或者有的地方城市开始了，农村尚未开始。曾光预估全国发病高峰还会持续2至3月，重症高峰持续时间会更长。

曾光对中国农村地区防控形势表示担忧，他说，农村有大量留守人员和老弱病残，而且医疗基础和防护条件差，“针对农村防控的策略写得都挺好，问题在策略如何实现，这是大问题。”

中国疫情到底发展到何种程度？国际上最担心的是中方的做法不透明，世界卫生组织星期三再次批评中方严重低报死于新冠疫情的人数，并暗示北京当局不鼓励医生上报病人真实死因。12月至今，官方公开的死于新冠人数的数据只有37人。

即便如此，中国已连续三天没有更新新冠病毒感染数据，国际社会普遍担心中国有意掩盖疫情真相。世卫组织1月11日呼吁中国提供更多疫情数据，分享病毒变异信息，以及城市和乡村地区病例增减的的情况。

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