瑞典发现欧洲最大的稀土矿床

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瑞典矿业公司卢基矿业（LKAB ）周四宣布，在瑞典北部地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床

瑞典矿业公司卢基矿业（LKAB ）周四宣布，在瑞典北部地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床，稀土是能源和高科技领域制造所需重要矿物，中国目前提炼了世界上约 90% 的稀土。

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瑞典卢基矿业公司周四宣布，在瑞典北部地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床。瑞典卢基矿业公司首席执行官莫斯特伦 (Jan Moström)对欧洲工业企业发布重要声明指出，在瑞典北部位于重要铁矿产区附近的地下540米深处，发现大量稀土矿床，含有约超100万吨稀土氧化物矿产资源，也是欧洲已知最大的稀土元素矿床。

该瑞典企业首席执行官表示，这是一个好消息，不仅是对瑞典卢基矿业公司、该地区和瑞典人民，而且对欧洲和气候也同样是个好消息。该公司称，新的稀土矿床可以提供生产能源高科技领域的重要原材料，而这些原材料对实现工业绿色转型同样至关重要。

中国目前提炼了世界上约 90% 的稀土，稀土是能源行业如电动汽车、风力涡轮机以及数字行业如计算机、智能手机等制造所需要的重要原材料。

目前瑞典担任欧盟轮值国主席，欧委会成员现在正在瑞典北部基律纳举行会议。由于传统上欧洲对俄罗斯天然气依赖严重，欧盟寻求减少对依靠，试图将原材料供应等的多样化，同时加大在欧洲本土探测和开采矿产力度。

瑞典卢基矿业公司表示在2023年进行申请，但是需要等10年到15年才会出产第一批稀土。

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