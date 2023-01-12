美国众议院压倒性通过"禁止向中国出售战略石油储备"法案

共和党占多数的美国众议院周四(1月12日）以压倒性多数通过法案，限制将美国战略石油储备售予与中国政府有关的实体。 法案在美国联邦众议院以331票赞成、97票反对通过，除了共和党议员支持这项法案外，也有113名民主党议员加入赞同立法行列。

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这项由众院能源暨商业委员会（House Committee on Energy and Commerce）主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）提出的法案，禁止将美国战略石油储备（SPR）的任何石油产品出售给"中国共产党拥有、控制或影响的任何实体"，并将要求美国能源部确保原油不会出口到中国作为销售条件。

罗杰斯在投票前发言表示，美国战略石油储备是为了应对像飓风等自然灾害造成的能源供应中断，而不是为了帮助中国。出于政治目的耗尽美国战略石油储备，并部分出售给中国，是对美国国家安全的重大威胁。

众院能源暨商业委员会民主党首席议员帕隆（Frank Pallone）也反对向中国出口石油，但他认为共和党的法案并未完全解决这个问题。

法案将送联邦参议院讨论表决。如能通过，将送白宫由总统拜登签署生效。

拜登政府去年为了降低持续上涨的汽油价格，从战略石油储备中释放1亿8千万桶石油，导致库存降至自1980 年代以来的最低水平。

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