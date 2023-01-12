美国司法部长任命特别检察官调查拜登"文件门"

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美国司法部长加兰德周四宣布，任命赫尔为特别检察官，负责调查总统拜登在出任副总统期间涉嫌不当处理机密文件的问题。

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拜登位于华盛顿的前私人办公室和特拉华州的寓所，先后被发现政府机密文件。拜登表示将全面并彻底配合司法部的调查。拜登没有说明发现最新文件的时间点，只说他的律师晚间已完成检查可能的存放地点。

拜登的律师表示，有信心调查将证明有关机密文件是"无意中"被放错地点，而拜登和律师在发现错误后已立即采取行动。

加兰德在去年11月曾任命史密斯担任特别检察官，负责调查前总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园被发现机密文件的案件。

法新社报导，加兰德表示，赫尔将调查在研究机构和拜登家里发现机密政府文件，是否关系到拜登违反任何法律。

据称，律师去年11月2日发现第一批文件，时值美国中期选举即将举行，但这项消息到9日才曝光。

拜登的法律顾问索柏（Richard Sauber）说，拜登的私人律师发现最初那批文件后，又检查了拜登2017年卸下副总统职位后，政府纪录可能被送去的地方。

索柏表示，在威明顿市（Wilmington）拜登车库内的一个储存空间，发现了"少数"带有机密记号的文件，隔壁房内还有另一份文件。拜登随后公布这间房是他的个人书库。

拜登称找到文件后就"立即知会"司法部。首批文件已转交给国家档案和纪录管理局（National Archives and Records Administration）。

共和党籍的联邦众议院新议长麦卡锡针对最新消息回应："我认为国会必须调查此事。"

被揭露可能不当处理机密文件或纪录，可能会让拜登尴尬。拜登曾指责前总统特朗普把数百份这类纪录放在自己的佛州俱乐部里是"不负责任"。

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