赵立坚夫人为丈夫鸣不平？

中国外交

中国外交部前发言人、新闻司副司长、被指战狼外交代表的赵立坚突然被搁置到外交部一个边缘位置：边界与海洋事务司副司长，表面是平调，不少观察人士认为更像是贬职。周三，其夫人在社交网络贴出“荣辱不惊!”，似乎有为赵立坚叫屈之意。

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赵立坚夫人网名“大聪和臭丫头“，帖子全文是：“牢记使命，不忘初心，砥砺前行，荣辱不惊!”，有人指出这些句子更像是习近平讲话的句式，前三句出自习近平多次讲话的内容，甚至标题，几乎一字不变，尤其前两句，经常一起使用。要紧的是最后一句，但习近平也没少说，他在2021年新年贺词中称：“以人类命运共同体的理念做好对外工作，既不卑不亢，又荣辱不惊……”

赵夫人有意无意组合习近平习惯用的四六句，或许是出自有据、学习领袖，避免让人抓住话把？但在赵立坚被突然调离背景下，她的帖引起许多议论。有人讥讽“真是夫妻很般配“。

也有人怀疑赵立坚被边缘化与妻子不懂官场阴险、随意说话也有干系，此说无从证明，但其妻喜欢网络发言，曾被人讥讽为“网红夫妻”，但是，12月19日她在微博发的诉苦的帖，引起相当注意：

“发烧几天才会好？已经一周了，买不到消炎药，退烧药，好无助。这些药都去了哪里？“，她次日又发帖，大意是幸亏邻居送来四粒退烧药救急。

谁发烧了，她还是他？

中国传媒大学教授孙英春12月20日在微博发帖说，“刚看到，赵立坚夫人在微博诉说，‘他’发烧了一周多，都没有药，幸亏是邻居拿来四粒。一时有些吃惊。”

赵立坚夫人诉苦引来中国网民关注，有人说，连外交部发言人都买不到药，那些普通的老百姓，那些农村的老大爷老奶奶到哪去买药呢？

她的帖子，至少反证了北京当局取消清零何等地仓促，引发药慌，引发全民恐慌! 北京、上海等地一时药铺退烧药抢购一空。

有人分析赵夫人的这个帖子有点帮倒忙，当局不会太高兴。

有一点可以肯定，赵立坚战狼作风突出，表情凶横，说话蛮横，一时成了战狼外交的形象代表。赵立坚被调离，“战狼被拔牙”，引起中国战狼外交是否要变调的揣测。

当然，战狼外交之所以能施行，与他的上级王毅、更与中共总书记习近平是分不开的。赵或许过分卖力了。新任外长秦刚或许准备要与外界缓和，但战狼外交几年横冲直撞下来，对中国的国际形象已经造成了重创。

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