TikTok网站用户追踪政策疏漏 在法国被罚款500万欧元

法国/网络安全

法国私隐监督机构、国家信息与自由委员会周四(1月12日）表示，TikTok在处理用户追踪的cookie档案出现缺陷，因此向该短片分享平台开出500万欧元罚单。

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法新社报道，法国国家信息与自由委员会（CNIL）周四在一份声明说，短片视频共享应用程序TikTok，由于其网站没有为其用户提供拒绝计算机跟踪器cookie的便捷程序，因此被罚款500万欧元。即：TikTok.com的用户难以拒绝网站的cookie追踪功能，而且TikTok也没有向用户充分说明公司使用cookie的政策。

声明称，此次调查只限于TikTok的网站版本，而普遍使用的应用程式版本则不属调查对象。对TikTok的相关制裁决定是在去年12月做出的。

Cookie是计算机跟踪器，用于跟踪互联网用户的行为并向他们提供有针对性的广告。

法国国家信息与自由委员会于2020年发布了关于cookie的新的应用指南，要求使用cookie的网站提供一个按键，在使用任何类型cookie之前，必须事先清楚征求用户的同意，而且用户也可轻易拒绝有关要求。

法国保护信息委员会认为，(网站） 将拒绝功能复杂化实际上是阻止用户拒绝cookie，并鼓励他们更倾向按下相对更加便利的"全部接受" 按键。

Tiktok在给法新社的一份声明中回应称，“这些调查结果与我们去年改变的以往做法有关"。

谷歌、脸书（Facebook）、亚马逊、微软和苹果都曾在法国受到处罚，总金额约为4亿欧元。

不过，Tiktok应用程序在美国受到广泛批评，在华盛顿和北京之间贸易紧张的背景下，由于怀疑为中国的利益进行间谍活动，存在安全风险，TikTok已被禁止在美国众议院管理的所有设备上使用。美国即将生效的法律还将禁止在所有美国联邦政府拥有的设备上使用TikTok。

本周二，欧盟负责竞争事务专员以及欧盟委员会主管贸易价值和透明工作的官员，在布鲁塞尔会见TikTok的首席执行官周受资，欧盟呼吁中国社交媒体全面遵守欧盟的规则，特别是在保护数据安全及打击虚假信息等方面。欧洲官员表示：加强透明度至关重要。

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