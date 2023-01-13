世卫再提中国假期新冠激增事 中国老人成聚焦

中国/新冠病毒

中国民众尽管计划春节出行探亲访友，但担心将新冠病毒传播给年迈的亲属，世界卫生组织同时警告说这可能会加重肆虐的疫情。

广告 继续浏览后续

中国农历新年假期于 1 月 21 日正式开始，此前中国上个月放弃了严格的大规模清零制度，清零引发了广泛的不满，并演变成历史性的白纸抗议活动。

路透社说，这一突然的政策大转弯使 14 亿缺乏天然免疫力的人口面临被感染新冠病毒危险。此一波疫情从中国的特大城市蔓延到医疗资源薄弱的农村地区，使一些医院和火葬场不堪重负。

由于来自中国的官方数据很少，世界卫生组织周三表示，在被认为是世界上最大的年度人口迁移的假期期间控制病毒将是一项挑战。

周四，中国顶级健康专家关于人们在假期期间应避免与年长亲属接触的警告成为中国类似 Twitter 的微博上阅读量最大的一条。

据交通运输部称，农历新年从 1 月 7 日开始，为期 40 天，预计中国将有超过 20 亿人次出行。这是去年的两倍，是 2019 年中国中部城市武汉出现大流行之前的 70%。

路透社说，世卫组织和外国政府批评中国没有直截了当地说明疫情的规模和严重程度，这导致多个国家对中国游客实施限制。

过去一个月，中国每天报告的死亡人数不超过 5 人，这一数字与殡仪馆排长队的情况不符。中国周二和周三没有报告新冠死亡数据。

据中国国家卫生健康总局新冠肺炎专家组组长梁万年告诉记者，只有在疫情结束后才能准确统计死亡人数。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅