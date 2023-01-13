中国人口有危机 新冠病毒雪上加霜

中国/人口/新冠病毒

据一些人口学家预计，中国人口将在 2022 年统计出现自 1961 年大饥荒以来的首次下降，这是一个深刻的转变，将对全球经济和世界秩序产生深远影响。

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中国将迎来历史性的人口转变，新冠病毒创伤加速了这一转变。过去三年，中国严格的清零限制，给民众造成足够的压力和不确定性，以至于很多人不考虑生孩子，或不考虑在中国生孩子。而由于医疗设施因新冠感染不堪重负而导致母亲和婴儿无法就医，是压垮育龄女性可能拒绝生育的最后一根稻草。

据路透社今天报道说，中国在 1 月 17 日公布 2022 年官方人口数据时，可能会一瞥大流行给中国本已黯淡的人口前景造成的伤痕。

2022 年的新生儿数量将降至历史最低点，从去年的 1060 万婴儿降至 1000 万以下——这已经比 2020 年下降了 11.5%。

据加州大学社会学教授王峰说，“随着这一历史转折，中国进入了一个漫长且不可逆转的人口下降过程，这在中国乃至世界历史上都是第一次。”王峰说“用不到80年的时间，中国人口可以减少45%，届时将是一个被世界认不出来的中国。”

2021年中国总人口增加48万，为14.126亿。联合国预测，今年中国人口将开始下降，届时印度将超过中国成为世界第一人口大国。

联合国专家预计，到 2050 年，中国人口将减少 1.09 亿，是此前 2019 年预测的三倍多。

据路透社说，虽然世界上人口最多的 10 个国家中有 9 个正在经历生育率下降，但中国 2022 年的生育率为 1.18，是最低的，远低于经合组织 2.1 的稳定人口标准。

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