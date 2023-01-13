中国新冠接下来重灾区：农村

新冠病毒/中国

中国一位顶级流行病学家尽管，中国新冠病毒疫情浪潮的高峰期预计将持续两到三个月，并将很快蔓延到医疗资源相对稀缺的广大农村地区。

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中国疫情专家警告，疫情高峰将持续 2-3 个月，接下来将袭击农村地区。

中国农历新年假期从 1 月 21 日正式开始，数以亿计的人返回家乡过年，预计农村地区的感染人数将激增。

中国上个月突然放弃了严格的大规模封锁清零制度，据官方媒体称，突然取消清零限制已将病毒横放在中国 14 亿人面前。根据当地媒体财新网周四发表的一篇报道，中国疾病预防控制中心前首席流行病学专家曾光警告称，疫情最严重的时期尚未结束。

世界卫生组织本周警告了中国假期旅行带来的风险。

该联合国机构表示，中国严重低估了新冠病毒造成的死亡人数。

但中国反驳说，“自疫情发生以来，中国本着公开、透明和负责任的态度与国际社会分享相关信息和数据。”

路透社说，过去一个月，中国卫生当局报告每天有 5 人或更少的人死亡，这一数字与殡仪馆排长队以及从拥挤的医院运出尸袋的情况不符。

自周一以来，中国一直没有报告新冠死亡数据。官员们在 12 月表示，他们计划每月更新一次，而不是每天更新一次。

尽管国际卫生专家预测今年至少有 100 万人死于新冠肺炎，但自疫情大流行开始以来，中国报告的死亡人数刚刚超过 5,000 人，是世界上报告死亡率最低的国家之一。

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