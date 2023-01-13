中国民众抢购辅酶Q10，但医生说没必要

中国/新冠疫情

中国放开管制后疫情大爆发，民众先是疯抢退烧药、快筛试剂、黄桃罐头，后来又抢购止泻药和纸尿布。近日，随着越来越多的人感染后康复，不少人又开始抢购保健食品辅酶Q10。

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上海第一财经报导，12日，“辅酶Q10”冲上淘宝的热搜，热度近千万，而且，本周的热度比前一周上升超过100%。近日，多个平台的辅酶Q10订单量都出现倍增的情况，不少是“阳康”后为预防心肌炎而购买。

天猫健康商家汤臣倍健称，“这一周有很多消费者到我们店谘询辅酶Q10，销售增长了很多。”淘宝方面也表示，最近辅酶Q10热度激增，相关产品在淘宝的搜索量暴涨超过2500%，销量也翻了数十倍。

上海一些药店反映，最近购买辅酶Q10的人确实很多，都说它有预防心肌炎的作用。

第一财经指出，目前大陆的辅酶Q10有药品和保健食品两类。药品上有“国药准字”，用作辅助治疗，使用的剂量大，需要在医生的指导下使用；作为保健食品的辅酶Q10，是口服的剂型，标有“国食健字”，服用的剂量小。

一位心内科医生表示，辅酶Q10本质上是一种维生素，属于抗氧化剂，可作为新冠感染后心肌炎的辅助治疗，但并不能起到预防心肌炎的作用，也不是治疗心肌炎最主要的药物。人体可以自行合成辅酶Q10，多数人的体内并不会缺乏这种物质。如果没有疾病和其他因素的影响，一般情况下，并不需要特别补充。

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