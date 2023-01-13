中国资助未到 乌干达与中企解除铁路建造合约

中乌解除铁路建造合约

东非国家乌干达的一名高阶官员13日告诉路透社，乌干达已与中国企业中国港湾工程公司终止一条通往肯亚边界的铁路兴建合约，目前考虑与一家土耳其企业签约。

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路透社报导，这条全长273公里的铁路，连接乌干达首都坎帕拉（Kampala）及乌肯边界。且为了与通往肯亚印度洋海港蒙巴萨（Mombasa）的国际标准轨铁道接轨，这条铁路兴建计划也采用标准轨，而非区域偶有的窄轨。

乌干达因此在2015年与中国港湾工程签署工程、采购与建造合约。整项计划估计花费22亿美元。

然而，乌干达工程与交通计划部一名高阶官员告诉路透社，由于中国不愿为这条铁路建案提供资金，令乌干达感到挫折，因此现正寻求土耳其企业Yapi Merkezi接手。

这名官员表示：“依照与中国的合约，条件之一是他们应帮助乌干达取得融资，但实际上这并未成真。”因未获相关事务发言授权，官员要求匿名。

他还说，乌干达已在2022年12月致函中国港湾工程取消合约，对方至今也未提出任何异议。路透社无法立即连络上中国港湾工程主管寻求置评。

中国外交部发言人汪文斌13日则在例行记者会上回答提问时表示，中国与乌干达过去在铁路、水电站、高速路、油气开发、基础设施建设等领域开展了一系列卓有成效的合作。“中乌建有全面合作伙伴关係，两国间务实合作走在中非合作前列。”

乌干达交通部的消息人士表示，他们已把焦点转向土耳其公司Yapi Merkezi，并已与对方签署合作备忘录（MOU）。他指出，乌干达对这家企业在邻国坦尚尼亚的工程事蹟格外印象深刻。

Yapi Merkezi正在坦尚尼亚协助兴建一条长1219公里的标准轨铁路。这项开发案目的为了促进坦尚尼亚与乌干达等邻国的贸易

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