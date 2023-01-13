中国超9亿人口或已感染新冠

中国/新冠病毒

北京大学国家发展研究院马京晶等人组成的课题组发布了一份新冠疫情感染报告，称在“新十条”出台后大概13天，即12月20日，全国多地疫情就已达峰，到12月底各地感染均已过峰。截至2023年1月11日，全国新冠感染率累积约达到64%，感染人数累积约9亿。

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据中国经济观察网报道，北大国发院报告指全国超9亿人口或已感染新冠，近8成感染者认为难受程度超流感。

该报道称，北京大学国家发展研究院马京晶等人组成的课题组发布了一份新冠疫情感染报告，对本轮疫情的传播特征、民众感染后的症状、人群和地区间差异等进行了系统分析。报告显示，在“新十条”出台后大概13天，即12月20日，全国多地疫情就已达峰，到12月底各地感染均已过峰。截至2023年1月11日，全国新冠感染率累积约达到64%，感染人数累积约9亿。

在区域感染差异上，报告显示本轮累积感染率最高的前三名省份均属于西部地区，第一名甘肃省约达91%，第二名云南省约84%，第三名青海省约80%。

报告课题组成员北京大学国家发展研究院副教授马京晶对经济观察网表示，在互联网上北上广疫情声量很大，但数据估计西部地区感染率可能更高。

此研究报告没有涉及新冠疫情致死情况。

此前有专家警告，中国此一波新冠疫情可能会有10亿人染疫。

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