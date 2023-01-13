习近平为什么要讲大党独有难题

中共二十大之后

中共总书记习近平1月9日在中纪委会议上要求一刻不停推进全面从严治党，特别提到，中共若要巩固长期执政地位，“必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定”，12日，党媒新华社，人民日报都在“解决大党独有难题”的说法上大做文章。

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综述一些观察人士的看法：习近平危言耸听并非首次，当年初掌大权，为“长治久安”，最终为其能够长期执政扫平到路，打出反腐旗号，在十八届中共政治局第一次会上便发出警告：“腐败问题越演越 烈，最终必然会亡党亡国！”习近平的选择性反腐最终荡平党内异己，为此后修宪废除国家主席任期制，更为二十大废除中共党规实现第三任扫平了道路。

今天的习近平拥有的权力已非十八大初掌大权时可比，为什么在亲信簇拥，全面掌控党国、甚至有望终身执政的背景下强调“大党独有难题 ”，此刻，距离习近平二十大登上权力顶峰尚不足百日，难道拥有权力堪比毛泽东的习近平有点“高处不胜寒？”，或是终究意识到“江山永固”尚属梦想状态？

大党独有难题的实质内容

习近平所言的中共必须解决的大党独有难题有六点，其中最重要的三条是“如何不忘初心、牢记使命”；“如何始终统一思想、统一意志、统一行动”以及“如何始终具备强大的执政能力和领导水平”。不忘初心、牢记使命应是习氏共产主义意识形态的基础，恢复甚至强化了中共对内不忘斗争，对外与西方资本主义民主制度斗争的共产主义原生性。而随后所强调的三个统一以及强大的执政能力应是如何巩固统治权力、尤其是巩固个人权力的话术，后者更使习近平“忧思难忘”。从表面上看，二十大后，中共统治核心都已为习近平亲信把持，但在扫除异己后亲信内部的争权夺利势必很快形成，习近平强调统一思想统一意志，仍旧回到“两个确立”和“两个拥护”的逻辑上，即，一切都以是否忠诚于习近平“核心”来衡量，服从于习近平的意志就是服从党的意志，二十大上又把“两个确立”提到空前的高度，也意味着对习近平的意志要有绝对的服从，如中共政治局委员李鸿忠早已诠释过的：“忠诚不绝对，等于绝对不忠诚“，这种过分的强调从侧面反映了习近平对党内高官会有二心的疑虑。

提出大党独有难题话题的背景

习近平在二十大顺利完成第三任，政治局新成员全已是亲信，曾被民间视为多少有改革意图的李克强、汪洋等人出局，本应在明年三月接任李克强出任总理的李强已提前进入总理角色部署经济，并已接替李克强担任中央应对疫情工作领导小组组长，曾在去年四月清零封城严重威胁经济时期以救经济名义站到前台的李克强被彻底边缘化。

习近平亲信李强提前行总理之事，多指也有另外一面，这就是习近平清零政策全面失败发生疫情海啸后带来的严峻形势。一方面，清零失败，被视为体现习近平个人卓越指挥能力，体现社会主义制度优势的支柱倒塌；另一方面，清零导致经济加速衰退，撕裂了中共政权长期以来与民众的某种不言而喻的契约---你拥护我的政权，我给你机会赚钱。在三月两会临近的时刻，习近平需要自己信任的大将出面“挽救党心”。

由于习近平在清零政策上不遗余力地押赌，清零破产对他的个人形象造成的损害是惨重的，清零末期，百姓已不堪忍受，就在其20大登上顶峰辉煌时期意外爆发了“白纸运动”，示威者公开喊出“共产党下台，习近平下台”的惊人口号，虽然其声势远非地动山摇，也已让习氏政权预感到很大的危险，在经济萎顿和民间突然而起的抗议双重压力下，习近平没有等到宣布清零取得了胜利就终结了清零政策，但是清零后遗症，包括清零失败造成的疫情大爆发，死于新冠病毒的难以计数，清零期间对社会、对百姓造成的人道伤害，将不会随着清零进入历史而进入历史。

一党独大、一人独裁的局面下习近平强调“大党独有难题”，应该是抗疫失败后“四个自信”亦不足以自信，并意识到今后可能面临重大危机的预防之举。在党国话语中，“人民至上”是说辞，要紧的是把党牢牢控制在手中，就能保证“两个确立”，保证长期执政，因此提出大党独有难题实际上是给全党勒紧缰绳，同时也对党内迟疑者、潜在的离心者发出“刀刃向内、刮骨疗毒”的警告。

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