亚欧联手寻求制约中国

美国/欧洲/亚洲/中国

亚洲和欧洲寻求通过集体行动制约中国，因为依赖美国军事力量作为后盾实现繁荣的亚洲民主国家和地区正面临一个新的现实：随着中国在先进导弹和海军装备等领域与美国抗衡，美国的保护已不再足够。

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为了解决美国的保护已不再足够这个问题，中国的邻国在美国的推动和欧洲的帮助下，将建立一个区域安全关系网络，其目标类似于北大西洋公约组织 ，威慑一个雄心日益膨胀、可能与之发生冲突的大国。

据华尔街日报报道称，这与真正的北约相去甚远，北约有一项约束所有30个成员国的条约，在其中一个成员国受到攻击时相互保护。但是，通过加强相互间的军事训练、信息共享和国防采购，日本、澳大利亚、韩国和菲律宾等国的目标是建立更强的军事准备。

美国和日本政府高层领导人周三在华盛顿讨论了深化与亚洲和欧洲国家的安全合作。在会议上，两国领导人发布了美日军事合作计划，包括保护日本卫星和升级冲绳的海军陆战队。

在过去的一年半时间里，法国、荷兰和德国的军舰，与美国、日本和其他国家一起出现在了亚洲地区的演习中。

长期以来，美国一直呼吁盟友采取更多措施来保护自己。安全分析人士称，与中国相比，美国军事力量的相对下降增大了此举的重要性。

该报道称，在中国国家主席习近平的领导下，中国为军队装备了高超音速导弹等尖端武器，仿照美国海军陆战队发展了精锐部队，并进行了军队改革以更好地应对地区性冲突。中国军队的存在感也越来越强。中国的战机经常在台湾附近飞行。中国曾在日本附近举行航母演习，并与俄罗斯举行海空联合军演。

总部设在伦敦的智库国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)的亚洲安全专家Euan Graham说，要想起到威慑作用单靠美国不行，所以唯一真正（有效）的办法是与盟友一起。

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