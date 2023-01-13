广州车撞人群如恐袭 官方定调交通事故遭指或掩“我叔是省委书记”？

中国/广东广州汽车撞人

中国广东广州 （11） 日发生同一名汽车驾驶连续 6 起“恶性撞人”事件，造成 5 死 13 伤，引发质疑是“恐怖攻击”，却被警方以单纯交通意外草草结案，引发许多人不满抨击。

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据新头壳署名蔡宛臻今天报道称，广州车祸如同恐攻，男驾宝马连6撞酿5死13伤，哭声响彻半条街。一名失去孩子的妈妈更悲痛还原现场，“只是要带女儿买新衣”，母女却从此天人永隔。

据 《封面新闻》 消息称，天河路和体育东路路口发生 6 起蓄意撞击的交通事故。当时行人按绿灯提示，正通过路口，一名驾驶宝马 （BMW）黑色休旅车的 22 岁男子突然加速撞击一群在人行道等红灯的行人，接着又掉头回去再撞击另一群人，之后便高速逃逸。

第二撞同样在体育东路和天河南一路路口，一名位女士被撞倒在地，接着，在相图路口处，该驾驶乘车从南向北行驶，从等红灯的车队中窜出，撞过多位正在人行道上的行人，然后转向由西向东驶去，但随后又掉头回来，在同样路口再次撞倒多名行人，之后向东驶去。

接下来两次撞人则在公共汽车站牌附近， 3 人遭撞击受伤，包含 2 名外送员，及 1 名骑乘脚踏车的行人。第五次撞击在天河东路和天河南二路路口，有一名女子在人行道被撞倒，而最后一次撞击则是放置多辆自行车的封锁道路，宝马车 （BMW） 被堵后，驾驶撞向一名交警，虽然交警迅速闪躲，但腿部仍意外受伤。

随后，宝马车 （BMW） 撞上了分离机动车道和非机动车道的护栏，才被迫停下。下车后肇事男子向车外撒了大量的百元钞票，并试图逃跑，仍被警方当场抓获。

该报道称，这起“交通事故”被认为是“恶性攻击事件”，甚至很可能是一起“恐怖袭击”。不过，却被中国警方以“单纯交通意外”草草结案。部分广州市民认为，警方淡化是肯定的，但这起事件并不是单纯交通事故，“动机是什么，为什么这样做？驾驶的背景资料，包含是否有权有势，这才是重要的”。

据该报道，凶嫌驾驶名为温华生，广东揭阳人，而原广州市长、现任广东省政协副主席温家辉也同为广东揭阳市人，在同一个地区，出现不多见的相同姓氏，遭质疑并不是单纯巧合。肇事温男在被捕后，向警方表示，现任的广东省委书记黄坤明是他叔叔，加上广东当局事后大力封锁相关的网络报导与贴文，让民众质疑事件背后不单纯。

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