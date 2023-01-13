法新社：“清零”防疫骤停导致中国12月出口大幅下跌

中国，贸易，新馆疫情

因国内疫情激增、国外需求降低，中国去年12月份出口连续第二个月走低，创下自2020年疫情开始以来的最大跌幅（同比下降9.9%）

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中国自去年12月初以来突然逆转动态清零防疫政策，导致疫情在全国范围内激增，生产和供应链受到严重影响，而企业在经历过去三年间严格的防疫限制后正在努力恢复中。

据中国海关总署周五（1月13日）公布的数字，中国七年12月份的出口再次暴跌，同比下降9.9%，为11月-8.7%之后的第二个月的下降，也是2020年疫情开始以来的最大降幅。

而三年来出口一直是中国经济的主要引擎，因疫情封控全球对中国商品需求强劲，特别是口罩等医疗产品级远程工作设备等。但近期受欧美经济衰退威胁，加之能源价格飙升影响，导致对中国产品的国际需求减弱，中国2022年整体出口呈现放缓（+7%），而上一年曾实现猛增29.9%。

投资银行麦格理分析师Larry Hu警告，全球经济形势可能成为2023年中国经济恶化的一个 "主要因素"。

中国下周二将公布其2022年GDP数字及一系列其他经济指标。北京此前设定2022年GDP增长目标为5.5%，但一年来中国的严苛清零防疫影响其实现。保银投资管理经济分析师张志伟（音）指，"出口的疲软突出了提振内需作为今年中国经济驱动力的重要性。”

此外，12月 中国进口也再次下降7.5%，略好于11月进口下降（-10.6%）。而从2022年全年看，中国进口增长骤减（+1.1%），在中国经济活动刚第一波疫情中恢复的上一年，中国全年出口曾实现激增30.1%。

尽管出口下跌，中国12月仍实现贸易顺差780亿美元，其数值远低于7月份的创纪录顺差额1012亿美元。 2022年的进出口总盈余为8770亿美元。

其中主要贸易伙伴为东南亚、欧盟和美国。而中国与俄罗斯的贸易逆差去年增加了两倍多，达到380亿美元，部分原因是北京对廉价俄罗斯天然气的兴趣正日益增加。

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