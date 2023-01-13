波音737MAX或被低调允许在中国重飞

中国/波音/波音737 MAX

一家中国航空公司周五低调征派波音737 MAX飞机在中国境内航飞，这是自2019年3月以来的第一次。此次飞行可能显示波音737 MAX飞机在中国解禁，结束因波音737 MAX款飞机两次空难后被禁止在中国飞行的状态。

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据法新社今天报道称，根据航班追踪网站FlightRadar24提供的信息，中国南方航空公司征调的波音737 MAX飞机在中午时分从南方城市广州起飞前往中部城市郑州。然后在下午早些时候用同一机型从广州到武汉进行了第二次飞行。按机队规模计算，中国南方航空公司是亚洲最大的航空公司。

当年几个月内发生两起事故导致346人死亡后，中国曾于2019年3月成为世界上有史以来第一个命令全国航空公司以安全原因暂停波音737 MAX飞机的国家。

在禁令发布的前一天，埃塞俄比亚航空公司运营的一架波音737 MAX在从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁。这场灾难造成157人死亡。其后仅五个多月，另一起737 MAX飞机在印度尼西亚坠毁空难事故，造成189人死亡。

不过，在地面被上锁定20个月后，波音737 MAX飞机被允许在美国复飞。

随后，在对导致这两起事故的飞行控制软件进行修改并对飞行员进行重新培训后，波音737 MAX被允许在世界大部分地区再次飞行。

然而，中国坚持禁飞波音737 MAX命令。

2021年12月，中国监管机构正式认为该飞机可以复飞，并预报2021年年底或2022年年初可重返中国天空。

据该报道，波音737 MAX虽是波音公司的明星飞机，经历了两年的禁飞之后，中国的宣布曾在波音公司引起希望，但等待的时间最终比预期的要长。

在中国领空飞行的禁令影响了亚太地区的大多数公司，从而对美国制造商造成了巨大的伤害。

然而，在2022年10月，蒙古国国家航空公司的一个航班启用波音737 MAX能够从广州起降，此后该航线成为常规航线。

但波音老板戴夫-卡尔霍恩在10月底对波音737 MAX在中国恢复飞行持悲观态度，认为地缘政治局势不允许有任何立即改善。美国和中国之间持续的贸易紧张局势会阻碍这一问题的进展。波音领导人还指出，清零限制和中国的政策总体上减少了对飞机的需求。

近三年来，中国实行了严格的清零政策，与世界其他国家隔离开来，大幅减少进出中国的航空交通。

只是去年12月初中国突然取消了卫生限制，而1月初又取消了对来自国外的检疫。

法新社说，这次恢复使用波音737 MAX的国内航班是在中国交付称自己设计制造的新客机C919一个月之后，该客机与空客A320竞争，预计将在2023年初进行首次商业飞行。这是第一架由中国设计的中程飞机，虽然C919大部分主要部件来自国外，中国飞机也打算与737 MAX竞争。

据中国媒体称，四架C919飞机将在2022年底前交付给中国东方航空公司，于今年第一季度投入运营。按乘客人数计算，中国东方航空公司是中国第二大航空公司。

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