纽时称习近平成啦啦队长

中国/经济

纽时今天头版头条称中国国家主席习近平由中国经济的纪律委员摇身一变成了拉拉队长。在最近发表的新年贺词的头一分钟，习近平就称赞了中国经济，称中国“继续保持世界第二大经济体的地位”，还说政府“采取减税降费等系列措施为企业纾难解困”。几周前，在中央为制定2023年政策目标召开的会议上，习近平和其他高层领导人表示有必要提振经济，并承诺支持民营部门。

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据纽约时报今天的报道从纪律委员到拉拉队长，习近平为何改变对中国经济的定调。

中国领导人习近平在他2021年底发表的新年贺词中盛赞了中国人民取得的爱国成就。

中国官员已在最近几周学着上头的样子，开始使用近年来未曾用过的对商业友好的语言。政府用以前捍卫新冠“清零”运动必要性的狂热来说服企业，让它们相信中国正在把经济增长作为优先事务。

习近平几年前的标志性举措已开始彻底转变。在最近迫使中国最有名的科技大亨马云放弃了对一份宝贵资产的控股权后，已有迹象表明，国内的大型科技企业也许终将摆脱受到严格监管的冷落地位。

就像一个月前中国突然逆转了新冠“清零”政策一样，最近这次180度的大转弯等于承认了国内经济的脆弱状态。由于房地产市场陷入危机，年轻人找不到有前途的工作，消费者信心被多年的严格“清零”政策动摇，加上地方政府资金枯竭，中国经济的增长率已降到几十年来的最低水平。

近年来，中国放弃了有利于商业的市场改革，采取了由国家更多控制经济的做法，使商业利益让位于中共的目标。中国应对新冠病毒大流行的做法，以及意识形态对经济政策的影响越来越大，让许多商界人士对中国是否仍是一个可靠的市场产生了怀疑。苹果这样的公司已开始以更高的紧迫感在中国以外的地方寻求供应链的多元化。

使用声势浩大的监管措施对影响力很大的互联网企业集团进行了限制之后，中国央行本周表示将放松对科技公司的监管。政府已从上个月起采取一系列措施，逐步取消对房地产开发商大量举债的限制，并表示打算继续这样做。

据该报道称，目前尚不清楚这些新做法是否够用。

该报道原文链接：https://cn.nytimes.com/business/20230113/china-economy/

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