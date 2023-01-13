视频 石油大国阿联酋能源部长任第二十八届气候峰会主席引争议

气候峰会

《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议(COP28)主办国阿联酋于1月12日宣布，将任命该国国家石油公司首席执行官和能源部长贾比尔(Sultan al-Jaber) 担任今年气候协议缔约方大会主席，而阿联酋属于世界最大石油天然气生产国，该任命引发环保人士认为或有利益冲突的不满。

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《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届气候峰会(COP28)主办国阿联酋1月12日宣布，任命该国国家石油公司首席执行官贾比尔(Sultan al-Jaber) 担任今年秋天在迪拜举行的缔约方大会主席，而 贾比尔担任的阿布扎比国家石油公司的首席执行官，该公司每天抽取近 400 万桶石油。

鉴于东道主阿联酋自身就是世界最大的石油和天然气生产国之一，今年的COP28峰会在迪拜举行本就存在诸多争议。环保人士担心，由于存在明显的利益冲突，石油行业从业者可能不会推动各国减少化石燃料的生产和使用。

阿联酋的能源部长贾比尔，也是该国工业和先进技术部长、气候变化事务特使，辩解说在该国举行气候峰会更有利于发展可再生能源，推动气候和低碳经济增长带来变革性进展。

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