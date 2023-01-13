“铁链女”曝光近一年 当局不许探望

司法

江苏徐州“铁链女”事件曝光至今已接近一年。北京律师李庄1月10日在微博发文透露，他在几位法律界人士委托下，当天来到徐州丰县欢口镇董集村铁链女的居住地探望，但是，他们的车子却在距离董集村数百米之处被人拦住。

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铁链女事件曝光已接近一年，但当事人的现况安危，甚至真正身份依然不明，部分舆论一直对当局公布的所谓真相存疑，认为事件另有内情，因此备受外界关注。北京有法律界人士日前到徐州丰县意图探望铁链女一家，却因为当局严密设防未能如愿。

1月11日，中国律师李庄在微博发表了一篇《丰县行》的文章，讲述他日前到徐州丰县欢口镇董集村探访“铁链女”和其八个孩子，却被挡在村外的遭遇。文章发表后很快受到众多网友关注，但微博原文很快就被删除，文章截图也被屏蔽。

北京律师李庄说：当局在路上设置了路障，村口设有一个用集装箱改成的关卡。值班的村干部查看他们一行的身份证并且进行登记后，以等待上级指示为由，拒绝让车子进村。

之后，多名协警开着电动车赶到现场增援。李庄等无奈下打算折返，却被一辆轿车堵住退路。李庄与村干部发生肢体碰撞。与此同时，周围出现大批可疑人物。

2022年1月下旬，江苏徐州一名育有八名子女的母亲，疑遭丈夫长期以铁链捆绑锁在非常狭小的房子内，而她姓董的丈夫连同八个子女却住在另一间相对干净的屋子，形成强烈对比。其后铁链女被揭发智力和精神有缺陷

铁链女事件震动海内外舆论，并引发外界对大陆人口贩卖、地方官员对“超生”和虐待视而不见、农村女性地位低下等问题的强烈批评。过去一年，有网民因为声援铁链女被当局抓捕。前媒体人赵兰健更因跟踪调查事件而被迫离开中国。

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