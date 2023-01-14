中国新报新冠死亡人数：月殒跃向6万！

中国/新冠病毒/疫死

中国今天忽然报告，自去年 12 月初突然取消清零政策以来所引发海啸染疫，造成有近 60,000 名新冠患者死亡。这个数字比之前中国官方宣布的疫死人数有大幅增加。中国的疫死数据在国际上引发谴责，多国因中国不透明而施加对中国游客入境新冠检测措施。中国疫死数据真实多少仍然是秘密，多个评估指有超过百万之多。

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据路透社今天报道称，中国报告自 12 月 8 日以来，中国有59,938 例与新冠病毒染疫相关的医院死亡。

至12月8日至1月12日，中国医院因新冠肺炎死亡的总人数为59938人，死者平均年龄为80.3岁。中国国家卫生健康委员会医政局局长焦亚辉在周六的媒体发布会上报告了这个数据。

中国官员说，其中 5,503 人死于新冠病毒引起的呼吸衰竭，而 54,435 人死于新冠病毒以及其他疾病。

在死亡的患者中，90.1% 的年龄在 65 岁及以上。

中国上次报告每日 COVID 死亡人数是在周一。在过去的一个月里，中国当局一直报告每天有 5 人或更少的人死亡。该报道称，这些数字与殡仪馆排长队和运尸袋离开挤满患者的医院情况不符。

去年 12 月，中国官员表示他们计划每月更新一次中国疫情疫死数据，而不是每天更新一次。

尽管国际卫生专家预测今年至少有 100 万人死于新冠相关疾病，但自新冠病毒大流行开始以来，中国此前报告的死亡人数刚刚超过 5,000 人，是世界上死亡率报告最低的国家之一。

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