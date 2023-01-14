中国经济艰难中各省先报GDP高目标

中国/GDP

中国大多数省份已将 2023 年的增长目标设定在 5% 至 6.5% 之间。南华早报今天说，这表明随着中国希望从新冠病毒疫情中反弹，对前景相对乐观。

广告 继续浏览后续

随着中国希望从新冠病毒疫情的经济影响中反弹，中国各省的目标是实现更高的 GDP 增长。迄今为止，已有 21 个省政府制定了经济增长 5% 至 6.5% 的目标。

而由于严格的疫情清零控制拖累了经济，预计中国将无法实现去年的目标。

据南华早报称，这些目标出台之际，中国正在寻求稳定增长、就业和价格水平，决策者在未能达到去年的增长目标后发誓要让经济重回正轨。

中国经济排名前五的三个省份包括广东、山东和浙江的目标是实现“5%以上”的国内生产总值增长率，而第五大省份河南希望实现 6% 左右的年度工作报道。

另一个经济大省江苏省尚未召开地方党代会或发布目标。

许多省份表示，他们的目标是提振消费、民营经济和制造业投资，以此作为提振增长的一种方式。

至少有 22 个省份建议今年的消费价格控制目标为 3%，而其中 17 个省份的目标是将城镇失业率控制在 5.5%。这两个目标反映了去年的国家目标。

上海在去年的长期封锁期间经历了经济暴跌，它计划增长 5.5% 左右，而其他 10 个省份则设定了 6% 左右的目标。天津是北京东南 120 公里处的老工业基地，迄今为止的目标最低，约为 4%。中央政府希望将最南端的岛屿省份海南发展为自由贸易港，定下最高目标约为 9.5%。

市场普遍预计今年中国经济增长率将超过 5%，但一些州研究人员预测增长率会更快。

中国科学院周四发布的一份预测称，年增长率可能在 6% 左右，但由于当前的新冠疫情爆发，第一季度的数字可能低至 4.2%。

该报道称，中国国家统计局定于周二发布 2022 年增长数据。据估计，中国去年增长了约 3%，未达到约 5.5% 的目标。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅