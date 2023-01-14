印尼罕派军舰专门监视中国海警船

印尼/中国/南海

印尼海军总司令14日报告，已向印尼海岸北纳土纳海域部署一艘军舰，用来监视中国海警船。中国海警船被报告一直活跃在当地海域，而该海域勘探出丰富资源。印度尼西亚与中国均申索这一海域主权。

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据路透社今天报道称，印尼派军舰监视中国海警船。印度尼西亚“海洋正义倡议”告诉路透社，船舶跟踪数据显示，CCG 5901 号船只自 12 月 30 日以来一直在纳土纳海航行，该船主要在金枪鱼区块气田和越南 Chim Sao 油气田附近航弋。

CCG 5901 号船被指是中国海警船。

印度尼西亚海军总司令拉克萨马纳穆罕默德阿里告诉路透社，已经部署了一艘军舰、用海上巡逻机和无人机来监视这艘船。该司令官称，“中国船只没有做任何可疑活动，但是，我们需要对该船进行监控，因为中国船已经在印度尼西亚的专属经济区（EEZ）游弋了一段时间了。”

该报道称，《联合国海洋法公约》(UNCLOS) 赋予船只通过他国专属经济区的航行权。

该中国海警船的海上航行活动是在印度尼西亚和越南签署专属经济区协议以及印度尼西亚批准开发纳土纳海金枪鱼气田之后发生的，印尼与越南海域开发预计产前总投资将超过 30 亿美元。

2021 年，来自印度尼西亚和中国的船只在当地海域Tuna区块的一个潜水石油钻井平台附近互相跟踪了几个月，该钻井平台一直在进行油井评估。当时，中国敦促印度尼西亚停止钻探，称这些活动是在中国领土上进行的。

东南亚最大的国家印尼表示，根据《联合国海洋法公约》，南海南端是其专属经济区。印尼并于 2017 年将该区域命名为北纳土纳海。

中国对此表示反对，称该海域位于其在南海以 U 形“九段线”为标志的广阔领土主张范围内。

路透社说，但海牙常设仲裁法院在 2016 年认定这一边界没有法律依据。

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