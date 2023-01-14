唐吉田被无故关押近四百天后获释

中国/人权律师/唐吉田

前年在前往欧盟举办的国际人权日活动途中被失踪后遭软禁的中国人权律师唐吉田，在“被非法关押”398天后获释，今(14日)早“被放回”吉林省敦化市的老家，得以与父母过年。但曾感染武汉肺炎丶现处于康复期的唐吉田，声言现时最重要是为因肺结核影响脑干而靠呼吸器维生的女儿寻医找药。

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唐吉田在中国人的小年返回敦化后，向朋友发出感谢信报平安。信中提及，由于被软禁而无法直接照顾女儿，令他身心承受巨大压力，以致“一度有异样反应”，幸得朋友关心丶支持和帮助，才能挺住。翻查资料，唐吉田妹妹去年中曾表示，唐吉田6月初突然昏迷跌倒摔伤，引发头痛丶血压增高丶糖尿病症状丶便血丶原患结核病灶等病征因得不到有效治疗和环境异常恶劣而转差。

唐吉田透露，现正在新冠康复期，不时有咳嗽，祝愿亲朋好友健康平安。他又说， 回忆过往，“为自己有意无意对他人的造成的伤害，深感内疚丶自责和懊悔。”

现年54岁的唐吉田，原住北京，长久以来为土地被非法征用者丶爱滋病受害者丶法轮功以及其他弱势群体维权，备受迫害和无理拘禁。其后，北京市司法局以“扰乱庭审纪律”为由，于2010年吊销其律师执照，但无阻他继续维权。

唐吉田的女儿正琪，2019年赴日留学，后不幸患上结核病，引发脑膜炎，伤及脑干，自前年5月起陷入昏迷，据了解，她处于植物人状态已经超过一年，现由母亲在日本照顾。唐吉田当年知道女儿病重后，即申请赴日陪护，但被当局拒绝；唐吉田其后尝试闯关，在福州机场被警方以“可能危害国家安全和利益”为由，禁止出境。同年12月10日，前往出席欧盟的国际人权日活动途中失联，半年后才传出他被国保软禁在吉林的消息。

唐吉田获释后，仍有不少维权律师被拘留或软禁。根据中国人权律师团今年元旦发出的新年献词，许志永丶丁家喜丶常玮平丶李翘楚等厦门“12.26”“颠覆政权案”拖了三年仍未判案；高智晟“被失踪”已逾五年；出狱仅半年的陈家鸿律师再次因言获罪。

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