广州开车蓄意撞人 凶嫌被批准逮捕面临死刑

开车蓄意撞人

视频截图。1月11日，中国广州，多名行人在一个十字路口被一辆SUV撞倒

广州市11日发生开宝马蓄意撞人致5死13伤惨剧后，广州检方14日依涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”，对温姓男驾驶做出批准逮捕决定。依据中国近期判例，这名凶嫌将面临死刑判决。

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22岁的温姓男子11日驾驶一辆宝马休旅车在广州闹区突然加速撞击行人与机动车，撞击后还掉头再冲撞一群行人，随后试图逃逸时遭警方拘捕，事件造成5死13伤，引发社会公愤，要求对凶嫌处以极刑。

广州检察院官方微博14日晚通报，广州市检察机关14日依法以涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”，对广州市公安局天河分局提请批准逮捕的天河“1．11”驾车撞人案犯罪嫌疑人温某作出批准逮捕决定。目前案件正在进一步办理中。

消息传出后，虽然大陆网友多认为应以故意杀人罪究办，但也有许多网友指出，这项罪名形同定义凶嫌就是故意杀人，死刑跑不了。

中共中央政法委机关报法治日报此前指出，如果存在毒驾、醉驾、报复社会等情形，利用车辆撞击社会公众等不特定物件，可能涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”，最高可以判处无期徒刑甚至死刑。

中国近期判例显示，温姓凶嫌将面临死刑判决。

2021年5月22日，31岁的理髮师刘东因为投资失败，驾驶一辆宝马汽车，故意在路口闯红灯，衝撞多名正在过斑马线的行人，导致5死11伤。

2021年10月29日，该案在大连市法院一审宣判，刘东构成“以危险方法危害公共安全罪”，被判处死刑，剥夺政治权利终身。

刘东提起上诉后，2022年2月9日，辽宁高院公开审理此案，驳回上诉，维持死刑原判，并报请最高法院核准刘东死刑。

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