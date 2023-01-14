拥有双重国籍的伊朗前高官以间谍罪被处以绞刑

伊朗/政治

具有伊朗与英国双重国籍的伊朗前国防部副部长阿克巴利（Alireza Akbari）被指向英国情报部门发送情报，被处以绞刑。现年61岁的阿克巴利为伊朗前高级国防部官员，他以“贪腐”和向英国“传递情报，破坏国家内外安全”的罪名，被判处死刑。死刑判决三天后，遭到处决。

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伊朗经常宣布逮捕了特工人员，他们均涉嫌为包括以色列在内的外国情报机构工作。近年来，德黑兰与伦敦之间的关系因多名双重国籍人士被捕而恶化。去年12月初，伊朗处决了四名被指与以色列情报部门合作的人士。

今次前国防部副部长阿克巴利遭判决，是在伊朗因库尔德女子阿米尼因违反着装规定被捕后死亡事件，引发大规模抗议活动震撼整个伊朗的背景下做出的。

法新社根据伊朗官方公布的数字指出：该国司法部门确认：已判处18人死刑，他们均参与了示威活动。这18名死刑犯中，已有4人遭处决，引发国际社会哗然。

另据伊通社（IRNA）披露，阿克巴利曾参与伊朗和伊拉克战争，退伍后在伊朗政府部门担任重要职务，包括：外交部副部长、一个部级研究中心的负责人以及“海军指挥官顾问”等要职。还曾就职于“最高国家安全委员会秘书处”。随后于2019年3月至2020年3月期间被捕。

阿克巴利遭判决引发英美反响。两国均曾呼吁德黑兰不要处决阿克巴利，并指责对阿克巴利的指控是出于政治动机。

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